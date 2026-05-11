Nataša Avšič Bogovič iz Svobode izvoljena za podpredsednico DZ

Poslanci so na današnji seji na tretje podpredsedniško mesto v DZ izvolili Natašo Avšič Bogovič iz Svobode. Na tajnem glasovanju je prejela 74 glasov, pet poslancev je bilo proti, štiri glasovnice so bile neveljavne.

Po izvolitvi je v izjavi za medije dejala, da funkcijo jemlje "predvsem kot veliko odgovornost in veliko zavedanje za spoštovanje institucije kot je DZ. Prepričana je, da bo delo "zmogla opravljati strokovno, transparentno in z zavedanjem, kaj dejansko moramo početi, z mislijo za dobrobit ljudi in blaginjo vseh nas".

Ob tem je izrazila željo, da bi bil parlament prostor demokracije, argumentirane razprave in spoštljive komunikacije, ki velikokrat umanjka. Dodala je, da so ob spoštljivem dialogu možne prave rešitve ob upoštevanju pravne države. Obregnila se je tudi ob dogajanje na skupnem odboru DZ, ko je bilo razpravljanje poslancev omejeno in zagotovila, da se to pod njenim predsedovanjem DZ ne bo zgodilo.

Poslanki Nataši Avšič Bogovič je tako pripadlo podpredsedniško mesto v DZ, ki je rezervirano za največjo opozicijsko poslansko skupino.

Svoboda, sicer največja poslanska skupina v DZ, ki je bila v preteklem mandatu v koaliciji, bo namreč očitno ta mandat začela v opoziciji skupaj s SD ter Levico in Vesno. Stranke SDS, NSi, SLS in Fokus ter Demokrati namreč v teh dneh usklajujejo koalicijsko pogodbo, Resnica pa namerava iz opozicije podpirati nekatere predloge najverjetnejše bodoče vlade pod vodstvom predsednika SDS Janeza Janše.

DZ je aprila za podpredsednika že izvolil Danijela Krivca (SDS) in Franca Križana (Demokrati).

Kdo je Nataša Avšič Bogovič?



Nataša Avšič Bogovič je magistrica ekonomskih znanosti, svojo poklicno pot je začela v Termah Čatež, nadaljevala kot tržna inšpektorica ter kasneje prevzela vodenje območne enote. Dva mandata je opravljala tudi funkcijo predsednice regijske koordinacije inšpektorjev za Dolenjsko in Posavje. Bila je tudi direktorica Splošne bolnišnice Brežice, pred nastopom poslanske funkcije pa delovala kot svetovalka uprave v družbi GEN-I.



Leta 2022 je bila prvič izvoljena za poslanko na listi Gibanja Svoboda. V drugi polovici prejšnjega mandata je vodila poslansko skupino Svoboda, nekaj časa je tudi predsedovala odboru za infrastrukturo, okolje in prostor.



V predlogu njene kandidature, ki so jo vložili poslanci Svobode, so navedli, da se Avšič Bogovič zavzema za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, za dosledno spoštovanje ustavnosti in zakonitosti ter za nujno podreditev nosilcev oblasti ljudstvu. Ocenjujejo, da bo s svojim znanjem, izkušnjami in integriteto pomembno pripomogla h krepitvi parlamentarne demokracije, pri čemer jo bodo kot temeljne vodile vrednote spoštljivosti, strpnosti, solidarnosti, sodelovanja in odprtosti.



Poleg Svobode so v stališčih poslanskih skupin podobno navedli v SD ter Levici in Vesni. Izpostavili so, da je kot vodja največje poslanske skupine Svoboda v prejšnjem mandatu znala graditi mostove tudi v zahtevnih političnih razmerah. Prepričani so, da bo prispevala k ohranjanju uravnoteženosti razprav in zagotavljanju visoke ravni politične kulture. Poudarili so tudi, da bo Avšič Bogovič edina ženska v vodstveni sestavi tokratnega sklica parlamenta. V vseh treh poslanskih skupinah so ji napovedali soglasno podporo.



Druge poslanske skupine svojih stališč niso predstavile.

Predsednik DZ Zoran Stevanović pa je poslance pred začetkom tajnega glasovanja znova prosil, naj glasovnic ne označujejo.