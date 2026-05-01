Avtor:
Ka. N.

Petek,
1. 5. 2026,
12.03

Nasilje na prireditvi v Kranju: trije poškodovani, napadalec pobegnil

policija, slovenska policija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Kranjski policisti so bili danes ponoči okoli 2.25 obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na eni izmed javnih prireditev na območju Mestne občine Kranj. Ob prihodu policistov na kraj dogodka kršitev ni več trajala.

Po do zdaj zbranih informacijah naj bi na prireditvi do treh fantov pristopil mlajši moški, oblečen v rdečo bundo, jih udaril v glavo in nato zbežal s kraja dogodka. Pobegnil naj bi po travniku v smeri ceste Kranj–Ljubljana.

Poškodovanim je bila na kraju nudena pomoč zdravstvenega osebja, nato pa so bili odpeljani v zdravstveno ustanovo. O teži njihovih poškodb policija za zdaj še nima podatkov.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka ter z identifikacijo osumljenca, ki je pobegnil. Postopek vodijo tudi v smeri suma kaznivega dejanja zoper javni red in mir. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

Poziv policije

Kranjski policisti pozivajo osebo, udeleženo v dogodku, da se zglasi ali pokliče na Policijsko postajo Kranj na telefonsko številko 04 233 64 00 ali na interventno številko 113. Prav tako prosijo vse morebitne priče, da posredujejo koristne informacije o dogodku.

Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.