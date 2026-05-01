Nasilje na prireditvi v Kranju: trije poškodovani, napadalec pobegnil

Kranjski policisti so bili danes ponoči okoli 2.25 obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na eni izmed javnih prireditev na območju Mestne občine Kranj. Ob prihodu policistov na kraj dogodka kršitev ni več trajala.

Po do zdaj zbranih informacijah naj bi na prireditvi do treh fantov pristopil mlajši moški, oblečen v rdečo bundo, jih udaril v glavo in nato zbežal s kraja dogodka. Pobegnil naj bi po travniku v smeri ceste Kranj–Ljubljana.

Poškodovanim je bila na kraju nudena pomoč zdravstvenega osebja, nato pa so bili odpeljani v zdravstveno ustanovo. O teži njihovih poškodb policija za zdaj še nima podatkov.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka ter z identifikacijo osumljenca, ki je pobegnil. Postopek vodijo tudi v smeri suma kaznivega dejanja zoper javni red in mir. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

Poziv policije

Kranjski policisti pozivajo osebo, udeleženo v dogodku, da se zglasi ali pokliče na Policijsko postajo Kranj na telefonsko številko 04 233 64 00 ali na interventno številko 113. Prav tako prosijo vse morebitne priče, da posredujejo koristne informacije o dogodku.