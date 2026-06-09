"Nekje po 16. juniju bomo že morda lahko začeli ocenjevati, ali je pred nami prvi vročinski val tega poletja. A pred morebitnimi visokimi temperaturami nas čaka še en teden zatišja," je povedal dežurni prognostik na Agenciji za okolje Brane Gregorčič, ki dodaja, da nas najprej čaka še teden dni zatišja, hladna fronta s padavinami in nižjimi temperaturami pa bo Slovenijo zadela v noči na četrtek. Kot še pojasnjuje Gregorčič, za debelejšo točo takrat ne bo izpolnjenih pogojev, saj bo vpliv vremenskih motenj največji v večernem in nočnem času.

"V noči na četrtek nas bo zajela prehodna ohladitev, takrat nas bo prešla hladna fronta. Današnje najvišje temperature bodo do 30 stopinj Celzija, jutri nekaj stopinj manj. V četrtek pa je videti, da se temperature v notranjosti Sloveniji ne bodo povzpele do 20 stopinj Celzija, saj bodo dnevne temperature bolj nekje med 16 in 19 stopinjami Celzija," je za Siol.net povedal dežurni meteorolog na Arsu Brane Gregorčič.

"Mogoče bo noč med sredo in četrtkom nekoliko bolj burna, predvsem v smislu nalivov in močnejših sunkov vetra," napoveduje dežurni meteorolog na Arsu Brane Gregorčič. Foto: Matic Prevc/STA

Kot dodaja Gregorčič, pa se bodo temperature ob koncu tedna spet nekoliko dvigovale, saj se bo že v petek ozračje znova ogrelo preko 20 stopinj Celzija. Morda se bo ogrelo vse do 22 ali 23 stopinj, v soboto in nedeljo pa spet vse do okoli 25 stopinj Celzija, dodaja dežurni prognostik. "Tako da bo ta osvežitev prehodna, bo pa ob tej fronti tudi nekaj dežja, predvsem v noči med sredo in četrtkom," nam je zaupal Gregorčič.

Lahko ob prehodu fronte pričakujemo točo?

Ali lahko ob prehodu fronte iz srede na četrtek pričakujemo tudi nevihte s točo? "Glede na to, da bo vpliv vremenskih motenj največji v večernem in nočnem času, za kakšno debelejšo točo ne bo izpolnjenih pogojev. Seveda se lahko ob nevihtah tudi danes zvečer predvsem na severovzhodu Slovenije pojavijo tudi okrepljen veter, kakšen naliv in gotovo tudi udari strel. Verjetnost debele toče pa ni prav velika. Mogoče bo noč med sredo in četrtkom nekoliko bolj burna, predvsem v smislu nalivov in močnejših sunkov vetra," dodaja Gregorčič, ki razloži, da se bodo na Arsu jutri glede na razmere odločili, ali bodo stopnjo opozorila temu primerno tudi zvišali oziroma zaostrili.

Foto: Ana Kovač

Kot poudarja Gregorčič, se danes po Sloveniji lahko pojavijo lokalni nalivi, ki pa, kolikor jih bo, "ne bodo zajeli prav velikih območij". "Jutri zvečer in v noči na četrtek pa bi lahko v severni Sloveniji padlo tudi od 20 do 40 litrov dežja na kvadratni meter," razloži Gregorčič, ki doda, da bi lahko nekaj težav ob tej količini padavin povzročili predvsem lokalni hudourniki in pa meteorna voda.

Kakšno poletje nas čaka?

Vstopili smo že v meteorološko poletje. Ali nas čaka sušno in vroče poletje? "Večina napovedi kaže, da bo tudi to poletje precej nadpovprečno vroče. Kar zadeva količino padavin, pa še ni neke enovite napovedi. Če pogledamo zanesljive napovedi, ki kažejo do dva tedna naprej, kaže, da bo v tem tednu najbolj vroč današnji dan (ko bo do 30 stopinj Celzija), potem pa se temperature do nedelje ne bodo več tako povzpele in se bodo potem verjetno spet dvignile sredi prihodnjega tedna," je napovedal Gregorčič.

"Nekje po 16. juniju bomo pa že morda lahko začeli ocenjevati, ali je pred nami prvi vročinski val tega poletja. A pred morebitnimi visokimi temperaturami pa nas čaka še en teden zatišja," je sklenil dežurni prognostik.