Napadli stanovanje Jaše Jenulla v Ljubljani #video

Aktivist in predstavnik civilne Iniciative Glas ljudstva Jaša Jenull je na svojih družbenih omrežjih objavil posnetek, v katerem je razkril, da je bilo njegovo stanovanje v Ljubljani tarča napada. Kdo stoji za napadom, ne ve, je pa za N1 povedal, da je dogodek prijavil policiji.

"Pred tremi minutami so mi ljudje v Savdskem naselju napadli stanovanje. Nahajam se v otroški sobi, kjer spita moji dve hčerki. Mlajša hčerka se je igrala v svoji sobi, ko je slišala udarce na oknih. Pritekla je in mi povedala, da so v okno našega balkona zmetali jajca," je uvodoma pojasnil Jenull, ki je nad dogodkom zgrožen in se sprašuje, kako smo lahko prišli tako daleč.

Napad je označil za popolnoma norost, saj ne razume, kako se lahko "ljudem zdi normalno, da mi zvečer v otroško sobo mečejo jajca". Za N1 je dejal, da je dogodek že prijavil na policijo, kdo je napad izvedel, pa ne ve. V posnetku je sicer odgovornost pripisal podpornikom slovenske desnice, ob tem pa se vprašal, "kako bo šele, če ti ljudje pridejo na oblast".

Ministrica Asta Vrečko: Bolj umazane kampanje še nismo imeli

"Popolnoma sem zgrožena nad nizkotnim napadom nad otroško sobo hčerke Jaše Jenulla. Še enkrat, otroško sobo. Otroško sobo so obmetali z jajci. Letošnja predvolilna kampanja je resnično na novo definirala, kaj pomeni dno dna," je v odzivu na napad zapisala ministrica za kulturo Asta Vrečko. "Bolj umazane kampanje v Sloveniji še nismo imeli. Vse samo zato, da bi desnica prišla nazaj na oblast. Oblast, kjer bi se lahko znova izživljala nad državljani in imela državo za svojo lastnico," je dodala.

Zapisala je, da je bila tudi sama pred nekaj tedni tarča napada z jajci, pri čemer so se storilci "drli skrajno ogabno stvari, ki jih ni za ponavljati". "Ne prvič in ne zadnjič, jasno. Večkrat mi prelepijo nabiralnik in podobne stvari, gre kdo za mano in sika grdobije. Na spletu in po pošti tudi grozijo, spravljajo se tudi na družino. In to od vsega najbolj boli." Ob tem je spomnila, da Jaša Jenull ni politični funkcionar in ne kandidira na volitvah. "Je samo človek, član civilne družbe, ki glasno opozarja na krivice."

Gre za novega izmed napadov, ki se dogajajo v zadnjem tednu in v javnosti sprožajo veliko razprav. Nedolgo nazaj so tako na predvolilni plakat Gibanja Svoboda obesili mrtvega ptiča, še prej pa kadaver psa.