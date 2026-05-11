Napad na kmeta iz Kleč: za enega napadalca odpravili pripor

npadeni kmet v Savljah | 72-letnega Antona Čemažarja so napadli in brutalno pretepli med delom na polju. | Foto omrežje X/Luka Svetina

72-letnega Antona Čemažarja so napadli in brutalno pretepli med delom na polju.

Foto: omrežje X/Luka Svetina

Trije obtoženi za julijski napad na kmeta iz Kleč so se na ljubljanskem okrožnem sodišču soočili z oškodovancem, ki prvoobtoženemu Aleksandru Strojanu očita hude udarce v obraz, Primožu Strojanu pa uporabo solzivca. Očitkov zoper tretjega obtoženega Stanka Železnika ni mogel potrditi, zato je zagovornik predlagal odpravo pripora, poroča Dnevnik.

Oškodovanec je na obravnavi pretekli teden pojasnil, da je o dogodku že vse povedal pred preiskovalnim sodnikom in da pri svoji izpovedi vztraja.

Oškodovanec ni mogel potrditi, da ga je obtoženi brcnil 

Oškodovanec je po poročanju Dnevnika prepričan, da mu je Aleksander Strojan zadal udarec v obraz, zaradi katerega je padel na tla, nato pa naj bi ga še dvakrat udaril, prav tako po obrazu, kar je pustilo posledice, ki jih čuti še danes, so navedli. Njegovemu bratu Primožu Strojanu tožilstvo očita, da ga je poškropil s solzivcem, kar je oškodovanec v četrtek ponovno potrdil.

Za tretjega obtoženega Stanka Železnika pa ni mogel potrditi, da ga je brcnil, zato je obtoženčev zagovornik Bojan Celar zanj predlagal odpravo pripora, čemur je tožilka Ana Kirm nasprotovala, so zapisali. O predlogu bo odločal zunajobravnavni senat ljubljanskega okrožnega sodišča, poroča Dnevnik.

Celar je sicer poudaril, da brce v hrbet in zadnjico niso prispevale k hudi poškodbi glave, zato "po njegovem mnenju Železniku sploh ni mogoče očitati povzročitve hude telesne poškodbe". Trojici tožilstvo očita povzročitev hude poškodbe v sostorilstvu, zato je zanj bistveno, da so obtoženi napad izvedli usklajeno in skupaj.

Zaslišali so tudi izvedenca psihiatrije Petra Preglja, ki po pregledu prvoobtoženega Aleksandra Strojana pri njem ni zaznal čustveno neuravnovešene osebnostne motnje impulzivnega tipa, ki so mu jo leta 2018 diagnosticirali med hospitalizacijo v psihiatrični bolnišnici, pa tudi v priporu. Zaradi neskladja s predhodnimi diagnozami je Strojanova zagovornica sodnici predlagala imenovanje novega izvedenca.

Na polju napadli 70-letnega kmeta 

Tožilstvo bratoma Aleksandru in Primožu Strojanu ter Stanku Železniku očita, da so 8. julija na polju na obrobju Ljubljane napadli 70-letnega kmeta. Vsi trije so obtoženi povzročitve hude poškodbe v sostorilstvu in so v priporu. Tožilka je za vse tri predlagala po leto in pol zapora, Stanku Železniku in Aleksandru Strojanu pa bi preklicala tudi dve oziroma eno predhodno pogojno kazen.

Dva izmed obtoženih sta se decembra lani na predobravnavnem naroku izrekla za nedolžna, Aleksander Strojan pa je krivdo priznal. Ker njegovo priznanje ni bilo skladno z očitki v obtožnici, je sodnica Dejana Fekonja sklenila, da priznanja ne sprejme. Prav tako je napovedala, da bo predlagala svojo izločitev, tako da trojici sodi sodnica Ana Babnik.

