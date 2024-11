Naložba v Ljubljani, na katero so čakali 30 let #video

Arhiv RS hrani vso našo zgodovino, temelje naše državnosti ter dokumente, ki so nas pripeljali do tega, kjer smo danes kot država, skupnost in družba, je naštela ministrica in dodala, da so z novo lokacijo tako zaposleni kot obiskovalci dobili moderne prostore, ki so hkrati reprezentativni, saj je Arhiv RS tudi ogledalo naše države.

Lanske uničujoče poplave so po ministričinem mnenju spremenile pogled družbe na arhive, kar bo sprožilo gradnjo petih regijskih depojev. Arhivi so poleg muzejev po njenih besedah institucije, ki jim javnost najbolj zaupa, saj na podlagi dejstev raziskujejo zgodovino in jo posredujejo javnosti. V arhivu so zaposleni strokovnjaki, ki so varuhi arhiva in spomina, hkrati arhiv odpirajo za raziskovalce in zainteresirano javnost.

Končno vsi zaposleni pod eno streho

Direktor Arhiva RS Andrej Nared je izrazil veselje, da so po 30 letih, odkar je bil kompleks na Poljanski cesti z vladnim sklepom namenjen za potrebe Arhiva RS in Restavratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), preseljeni. Spomnil je, da so do leta 2006 obnovili del objekta, kjer so depoji, severni trakt pa je dolga leta propadal.

Nove prostore Arhiva RS si poglejte v spodnji galeriji:

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Konec leta 2021 so vendarle dobili finančna sredstva in spomladi 2022 začeli prenovo. Ta je skupaj z montažo notranje opreme trajala približno dve leti in pol. Kot je povedal, je bilo naporno, a je danes izjemno zadovoljen, saj je kvalitativen preskok glede na prostore v Gruberjevi palači, kjer je Arhiv RS domoval skoraj 70 let, velik. V prostorih v Gruberjevi palači so bili utesnjeni, poleg tega je arhiv deloval na več lokacijah po Ljubljani, zdaj pa so po letu 1990 vsi zaposleni prvič končno pod eno streho.

Izrazil je tudi upanje, da bo stavba na Poljanski cesti 40 nekakšno "svetlejše ogledalo odnosa slovenske družbe in države do arhivske dediščine, ki je naša skupna kulturna dediščina".

V Arhivu RS po Naredovih besedah hranijo približno 30 tisoč metrov arhivskega gradiva. Najstarejši fragmenti so iz 9. stoletja, od 12., 13. stoletja je gradivo sklenjeno ohranjeno. Danes gradivo prevzemajo tedensko.

Naložba v kompleks še ni zaključena

V sklopu aktualne prenove nekdanje vojašnice so, kot je pojasnil, v celoti ohranili zidove v delu pod kupolo, ki je bila rekonstruirana. Kar je bilo levo in desno od kupole, razen severne fasade, je bilo porušeno in zgrajeno na novo. Prostore za arhiv so povečali tako z razširitvijo trakta kot tudi s prizidkom na dvoriščni strani. Med prenovo so bili ves čas v stiku s projektanti, saj ima vsaka služba oz. del arhiva svoje specifike in potrebe. Ker je kompleks spomeniško zaščiten, je bilo ves čas potrebno usklajevanje z ZVKDS.

V prenovljeni in dograjeni stavbi so tako v kleti urejene garaže, v pritličju je vhodna avla, tam je tudi razstavni prostor. V visokem pritličju so restavratorske in konservatorske delavnice, v naslednji etaži čitalnice, knjižnica in del pisarn za zaposlene, ki jim je namenjena še etaža višje. Prizidek je v celoti namenjen zaposlenim.

Kot je še povedal Nared, je že od začetka v načrtu, da se na južnem delu zgradi še prostor za depoje ter da se povežejo vsi trakti. Potem bi bil celoten Arhiv RS dejansko na enem mestu, je dodal.

V Gruberjevo palačo se bo po novem letu preselil del služb ZVKDS, na Poljanski cesti ostaja restavratorski center.