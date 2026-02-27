Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na Voglu huda poškodba deskarja, na Celjskem našli neodzivnega motorista

helikopter, ponesrečenci, reševalci | V zadnjih dneh se je na naših smučiščih zgodilo več nesreč, tudi hujših. | Foto GRS Bohinj/Facebook

V zadnjih dneh se je na naših smučiščih zgodilo več nesreč, tudi hujših.

Foto: GRS Bohinj/Facebook

Med pomembnejšimi dogodki, ki so se v Sloveniji zgodili v četrtek, so na upravi za zaščito in reševanje pri ministrstvu za obrambo zabeležili tudi dve hujši nesreči, nesrečo deskarja in nesrečo motorista. Oba poškodovanca sta v bolnišnici.

Ob 14.02 se je na smučišču Vogel v občini Bohinj pri padcu hudo poškodoval deskar na snegu. Poškodovanega so oskrbeli reševalci na smučišču, reševalci Gorske reševalne službe Bohinj in dežurna ekipa gorske reševalne službe na Brniku. Nato so ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. 

Regijski center za obveščanje Celje pa je ob 16.59 sporočil, da so v Zečah pri Bučah na cesti našli neodzivnega motorista. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Steklarna Rogaška Slatina so zavarovali kraj dogodka, nevtralizirali razlite motorne tekočine, odklopili akumulator ter pomagali ponesrečeni osebi in reševalcem pri prenosu poškodovanega do helikopterja. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Buče so zavarovali kraj pristanka helikopterja Slovenske vojske. 

Helikopter
