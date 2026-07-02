Na višjem sodišču o pritožbah na sodbo za uboj v Mostu na Soči

Višje sodišče v Kopru je danes obravnavalo pritožbi tožilstva in obrambe na sodbo Davidu Štruklju na devet let zapora zaradi uboja na mah februarja 2024 na Mostu na Soči. Tožilstvo je predlagalo višjo zaporno kazen za uboj namesto uboja na mah. Obramba pa je vztrajala pri neprištevnosti obtoženega. Sodba bo izdana pisno.

Današnji narok je minil v odsotnosti državne tožilke in obtoženega. Obramba z odvetnikom Brunom Krivcem na čelu se je s tem strinjala.

Na lanskem sojenju v Novi Gorici je sodišče Štruklja spoznalo za krivega uboja na mah in ga obsodilo na devetletno zaporno kazen. Obtoženi je v gostinskem lokalu na železniški postaji Most na Soči z nožem zabodel 25-letnega delavca, ki je umrl za posledicami poškodb. Ob tem je v roko zabodel še drugega gosta, ki je poskušal preprečiti dejanje.

Tako so mu sodili tudi za napad in poškodovanje drugega gosta lokala, a ga je sodišče oprostilo teh obtožb. Zaradi uživanja alkohola in kanabinoidov je dejanje storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, je ugotovilo.

Tožilka predlagala zaporno kazen 13 let

Na sodbo sta pritožbi vložila tako državno tožilstvo kot Štrukljev odvetnik. Državna tožilka je v pritožbi oporekala oprostilnemu delu sodbe. Štrukelj je po njenih besedah drugemu gostu lokala povzročil škodo iz malomarnosti, saj je bil oškodovani zaradi poškodbe dlje časa odsoten iz službe.

Tožilka se prav tako ni strinjala z ugotovitvijo sodišča, da je Štrukelj zagrešil uboj na mah. Žrtev obtoženega namreč ni napadla, ampak zgolj prosila, naj zapusti lokal. Tožilka je priznala, da je napadeni po več opominih obtoženemu tudi "zagrozil", a čeprav se morda res ni vedel primerno, so druge priče po njenih besedah potrdile, da mu je Štrukelj zavestno povzročil hudo poškodbo in je kriv za uboj. Zato je predlagala zaporno kazen 13 let in šest mesecev.

Štrukelj se usodnega trenutka ne spomni

Štrukljev odvetnik pa je v pritožbi izpostavil, da je sodišče po njegovem mnenju napačno ocenilo izvedenska mnenja psihiatrov. Po njegovem mnenju bi moralo sodišče ob takšni alkoholiziranosti obtoženemu določiti obvezno zdravljenje do petih let. Problematiziral je tudi dolžino kazni. Kot je izpostavil, slovenska sodišča v zadnjih petih letih za zločine v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti storilcem niso prisodila več kot štirih let in pol zaporne kazni, zato se mu devet let zdi preveč.

Štrukelj je v zagovoru na okrožnem sodišču dejal, da se usodnega trenutka ne spomni. Spomnil se je le moškega pred seboj, ranjenega človeka na tleh in noža v svojih rokah. Sodišču je takrat še povedal, da alkohol zelo slabo deluje nanj in da ob pitju nima meje.

Senat višjega sodišča je ob koncu naroka napovedal, da bo končno odločitev in sodbo vpletenim strankam poslal po pošti.