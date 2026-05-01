Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Ka. N.

Petek,
1. 5. 2026,
11.13

Osveženo pred

1 ura, 30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,31

Natisni članek

zapora ceste dela na cesti prenova ceste ceste Domžale Vir most

Na Viru začasne zapore zaradi gradnje mostu čez Kamniško Bistrico

Most Vir | Foto infoPot/Facebook

Na območju Vira v občini Domžale potekajo gradbena dela v okviru gradnje in rehabilitacije mostu čez Kamniško Bistrico, ki predstavlja pomembno prometno povezavo na državni cesti Želodnik–Domžale. Zaradi del bo promet na tem odseku med 16. majem in 17. julijem 2026 potekal po spremenjenem režimu.

V tem času so predvidene tako popolne kot delne zapore ceste, zato voznike pozivajo k dodatni previdnosti ter upoštevanju prometne signalizacije.

Popolne zapore bodo vzpostavljene v dveh terminih:

  • od 16. maja od 22. ure do 18. maja do 6. ure,
  • ter od 23. maja od 22. ure do 25. maja do 6. ure.

V času popolnih zapor bodo urejeni obvozi.

Med posameznimi fazami del bo veljala tudi delna zapora, ki bo potekala od 18. do 23. maja med 7. in 17. uro. Promet bo v tem času potekal izmenično, z ročnim usmerjanjem. Vozila bodo preusmerjena na začasne mostove, kar lahko povzroči dodatne zastoje.

Dela na mostu so del širše prometne ureditve na tem območju, njihov cilj pa je izboljšati varnost in pretočnost prometa na eni ključnih povezav v regiji. Voznikom svetujejo, naj pred potjo preverijo aktualne prometne informacije in si po potrebi izberejo alternativne poti.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
