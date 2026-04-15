V Vipavski dolini med Gojačami in Črničami so danes gasilci pogasili požar v naravi. Policisti so ugotovili, da so zagorele bale sena. Pri gašenju teh pa se je poškodoval starejši občan, ki so ga zaradi opeklin prepeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempetru, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Policisti so ugotovili, da je 66-letni občan kuril več neuporabnih bal sena na zemljišču ob gospodarskem objektu. Med kurjenjem je ogenj ušel izpod nadzora, pri čemer je zagorelo tudi v notranjosti objekta, kjer so skladiščili bale sena.

Zgorelo okoli 250 bal sena, kmetijski stroji in gospodarski objekt

V požaru je zgorelo približno 250 bal sena, kmetijski stroji (traktor in samonakladalka) ter gospodarski objekt. Nastala je večja materialna škoda, ki po prvih ocenah znaša več deset tisoč evrov. Požar se ni razširil na bližnji gozd ali drugo premoženje.

Na kraju so posredovali gasilci iz Ajdovščine in Sela ter policisti. O dogodku so obvestili tudi preiskovalnega sodnika in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Policija bo o vseh ugotovitvah pisno obvestila pristojno tožilstvo v Novi Gorici, zoper odgovorno osebo pa bodo podali predlog drugemu prekrškovnemu organu zaradi kurjenja v naravnem okolju.