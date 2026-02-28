Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Sobota,
28. 2. 2026,
7.03

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
teleskop poravnava astrologija planeti

Sobota, 28. 2. 2026, 7.03

0 minut

Na večernem nebu nocoj vidna navidezna planetarna poravnava šestih planetov

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17
Teleskop

Na večernem nebu bo nocoj mogoče opazovati zanimiv astronomski pojav, tako imenovano navidezno planetarno poravnavo, pri kateri se bo zdelo, da je več planetov razporejenih vzdolž istega dela neba. Ob ugodnih vremenskih razmerah bo na nebu mogoče hkrati zaznati kar šest planetov, je za STA povedal Mitja Slavinec iz Astronomskega društva Kmica.

Po njegovih besedah bo na nebu mogoče opazovati Merkur, ki bo zelo nizko nad zahodnim obzorjem, Venero, ki bo zelo svetla, Saturn nekoliko višje nad obzorjem ter Jupiter, ki bo visoko na nebu in prav tako izrazito svetel. Poleg teh bosta vidna še Uran in Neptun, a ta dva bodo lahko videli le tisti, ki bodo uporabili daljnogled ali teleskop. "Štirje planeti bodo razmeroma lahko prepoznavni tudi brez optičnih pripomočkov, saj planeti ne utripajo kot zvezde in zato jasno izstopajo iz zvezdnega ozadja," je povedal Mitja Slavinec.

Navidezno planetarno poravnavo bo mogoče opazovati zvečer proti zahodnemu oziroma jugozahodnemu obzorju. Priporoča, da planete na nebu poiščemo v eni uri po sončnem zahodu, saj, ko se nebo povsem stemni, ti planeti, predvsem tisti nižje, hitro zaidejo pod obzorje ali pa jih težje ločimo.

Navidezna poravnava, kot jo vidimo z Zemlje

Poudaril je tudi, da ne gre za dejansko postavitev planetov v ravno črto, temveč za navidezno poravnavo, kakor jo vidimo z Zemlje. "Planeti se v resnici gibljejo po svojih orbitah okoli Sonca v približno isti ravnini, vendar z različno hitrostjo. Zaradi tega se ob določenih obdobjih z našega zornega kota zdijo poravnani v isto smer," je pojasnil Slavinec.

Poudaril je, da je zimski čas za opazovanje planetov še posebej primeren. "Hladno ozračje pomeni manj termičnih motenj, zrak je stabilnejši, zato je planetarni sijaj bolj jasen," je dejal. Ob tem je opozoril na pomen čim manjšega svetlobnega onesnaženja ter odprtega pogleda proti obzorju.

Poleg navidezne planetarne poravnave obstaja podoben pojav, ki pa je veliko redkejši. Gre za popolno navidezno poravnavo vseh planetov, ki je po besedah Slavinca izjemno redek pojav in se ponavlja le vsakih nekaj tisoč let. Manjše poravnave, kakršna bo vidna nocoj, se pojavijo pogosteje, približno enkrat na nekaj let ali desetletij, odvisno od razporeditve planetov. "Naslednja primerljiva vidna poravnava več planetov na večernem nebu bo predvidoma 8. septembra 2040," je še povedal Slavinec.

teleskop poravnava astrologija planeti
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.