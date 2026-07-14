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Avtorji:
A. P. K., STA

Torek,
14. 7. 2026,
19.11

Osveženo pred

8 minut

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Trnovska planota planinec nesreča nesreča gorska nesreča

Torek, 14. 7. 2026, 19.11

8 minut

Na Trnovski planoti italijanski pohodnik zdrsnil v prepad in umrl

Avtorji:
A. P. K., STA

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nesreča, GRS Ajdovščina, reševanje | Pohodnik je kljub nudenju prve pomoči pripadnikov GRS Ajdovščina in enote za hitro posredovanje Nova Gorica zaradi poškodb umrl. | Foto GRS Ajdovščina

Pohodnik je kljub nudenju prve pomoči pripadnikov GRS Ajdovščina in enote za hitro posredovanje Nova Gorica zaradi poškodb umrl.

Foto: GRS Ajdovščina

Na območju Lokev na Trnovski planoti se je dopoldne zgodila gorska nesreča, v kateri je umrl italijanski pohodnik. V skupini pohodnikov je hodil z območja italijanske Gorice proti Stanovemu robu, omahnil po prepadnem območju in se ustavil dobrih 100 metrov pod stezo, so za STA pojasnili v Gorski reševalni službi Ajdovščina.

"To je zelo zahteven in prepaden teren," je sicer nezahtevno pot za STA opisal vodja intervencije iz vrst Gorske reševalne službe (GRS) Ajdovščina Robert Kovač.

Posadka je preminulega s pomočjo elektromotornega vitla dvignila s strmega in težko dostopnega terena ter ga prepeljala v dolino, so zapisali na GRS Ajdovščina. Pohodnik je kljub nudenju prve pomoči pripadnikov GRS Ajdovščina in enote za hitro posredovanje Nova Gorica zaradi poškodb umrl. S težko dostopnega terena so ga v Ajdovščino prepeljali s helikopterjem letalske policijske enote.

Dežurni zdravnik je za pohodnika odredil sanitarno obdukcijo.

O dogodku sta bila obveščena tudi pristojni preiskovalni sodnik in državna tožilka iz Nove Gorice.

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