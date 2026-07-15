Na Telekomu za dividende skoraj 30 milijonov evrov, kmalu tudi imenovanje novih nadzornikov

Delničarji Telekoma Slovenije bodo na skupščini 20. avgusta odločali o uporabi bilančnega dobička za lani v višini 53,5 milijona evrov. Po predlogu bodo za dividende namenili skoraj 30 milijonov evrov, kar znese 4,60 evra bruto na delnico. Zaradi izteka mandata štirih članov nadzornega sveta je na dnevnem redu tudi imenovanje novih nadzornikov.

Dividende, ki jih s soglasjem nadzornikov predlaga uprava Telekoma Slovenije z Boštjanom Košakom na čelu, so 60 centov višje od lanskih, izplačane pa bodo 26. avgusta. Zanje naj bi namenili več kot pol bilančnega dobička, preostanek v višini 23,6 milijona evrov pa naj bi ostal nerazporejen, izhaja iz sklica skupščine, ki ga je danes objavila družba.

"Predlog uporabe bilančnega dobička zasleduje cilj dividende politike, da bo za izplačilo dividend namenjenih od 30 do 50 odstotkov čistega dobička skupine Telekom Slovenije, upoštevaje finančni položaj in obseg investicij. Predlagana dividenda predstavlja 49 odstotkov čistega dobička skupine," so v obrazložitvi predlaganih sklepov zapisali v Telekomu Slovenije.

Kmalu imenovanje novih nadzornikov

Imenovanje novih nadzornikov Telekoma Slovenije je medtem potrebno zaradi izteka mandata štirim članom nadzornega sveta, predstavnikom kapitala. Predsedniku nadzornikov Žigi Debeljaku ter članom Marku Boštjančiču, Alenki Čok Pangeršič in Mateji Čuk Orel štiriletni mandat izteče 8. septembra. Boštjančič, Čok Pangeršič in Čuk Orel so predlagani za nov mandat, namesto Debeljaka – predsednika uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH), ki se konec septembra na lastno pobudo poslavlja s tega položaja – pa je SDH predlagal Igorja Hustića.

V nadzornem svetu Telekoma Slovenije kapital sicer zastopata še Karla Pinter in Aleksander Igličar, ki sta štiriletni mandat nastopila junija 2025 oziroma januarja 2025. Zaposlene v nadzornem svetu zastopajo Rok Pleteršek, Drago Kijevčanin in Dušan Pišek.

Največja lastnika Telekoma Slovenije je sicer neposredno država, v lasti ima 62,54-odstotni delež. Kapitalska družba je lastnica 5,59-odstotnega deleža, SDH pa 4,25-odstotnega.

Potrjevali bodo letno poročilo

Na avgustovski skupščini bodo sicer delničarji med drugim potrjevali tudi letno poročilo za lani ter odločali o podelitvi razrešnice upravi in nadzornikom. Telekom Slovenije je leto 2025 na ravni skupine končal s 60,6 milijona evrov čistega dobička in 740,5 milijona evrov prihodkov.

Nadzorni svet je sicer ob potrditvi dnevnega reda avgustovske skupščine v torek na predlog predsednika uprave Košaka in skladno s statutarnimi določili družbe imenoval članico uprave Irmo Gubanec za podpredsednico uprave, in sicer za novo štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči 12. oktobra. Gubanec je namreč že zdaj podpredsednica uprave Telekoma Slovenije, v kateri sta še Vesna Prodnik in delavska direktorica Špela Fortin.