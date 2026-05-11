Ponedeljek, 11. 5. 2026, 14.29

Na Obali povečano število nevarnih kompasnih meduz

Koper, promenada, meduze | Na klobuku imajo radialne črte, po katerih so tudi dobile ime, imajo pa tudi dolge lovke. | Foto Nikola Milosavić Aleksić/STA

Foto: Nikola Milosavić Aleksić/STA

Minuli konec tedna je bilo v morju ob koprski promenadi mogoče videti večje število meduz. Kot sta za STA pojasnila Tinkara Tinta in Martin Vodopivec z Morske biološke postaje Piran, gre za kompasne meduze, katerih ožig je lahko za kopalce zelo boleč.

Na Morski biološki postaji Piran so na podlagi fotografij ugotovili, da gre za kompasno meduzo (Chrysaora hysoscella). Ožig te vrste je lahko zelo boleč, odziv nanj pa je odvisen od posameznika in mesta ožiga.

"Ob ožigu spirajte prizadeto mesto z večjo količino morske vode, morebitne ostanke lovk odstranite s kože, v primeru močnejše reakcije pa obiščite zdravnika," sta za STA dejala Tinkara Tinta in Martin Vodopivec.

Strokovnjaki še ne vedo, kaj je glavni vzrok povečanega števila meduz

Množično pojavljanje teh meduz je po njunih navedbah lahko posledica številnih dejavnikov, kot so razpoložljivost hrane, morski tokovi in temperatura morja. Kaj je glavni vzrok, da se je njihovo število povečalo letos, strokovnjaki še ne vedo.

V nasprotju z nekaterimi drugimi klobučnjaki se te meduze ne pojavljajo v gručah, ampak bolj posamično. V slovenskem morju so prisotne predvsem v zimskih in pomladanskih mesecih. Na klobuku imajo radialne črte, po katerih so tudi dobile ime, imajo pa tudi dolge lovke.

Napovedovanje invazij meduz je zelo zahtevno

Napovedovanje invazij oziroma pojavljanja meduz je zelo zahtevno in odvisno od številnih dejavnikov. Za uspešne napovedi bi potrebovali zanesljive terenske in eksperimentalne podatke, sta pojasnila raziskovalca.

Zaradi pomanjkanja stabilnega financiranja izvajajo namreč zgolj omejen monitoring. Velik del informacij tako pridobijo od naključnih opazovalcev, zato prosijo javnost, naj jim opažanja s fotografijami ter podatki o datumu in lokaciji sporočajo na elektronski naslov infombp@nib.si.

Podobne težave tudi v sosednjem Tržaškem zalivu

Podoben pojav so v zadnjih dneh opazili v sosednjem Tržaškem zalivu, ki so ga meduze povsem preplavile. Raztezale so se po celotnem zalivu in segale tudi 20 metrov globoko, zaradi česar ribiči več kot teden dni niso mogli iz pristanišča, je poročala italijanska radiotelevizija Rai.

Takšne invazije so zaradi segrevanja morja vse pogostejše in se namesto na od deset do 15 let zdaj pojavljajo na od tri do pet let, so še opozorili italijanski raziskovalci. Tamkajšnje meduze pa za ljudi niso nevarne, so še pojasnili.

