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Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
17.15

Osveženo pred

58 minut

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Natisni članek

Natisni članek
naprava morje plaža slovenska obala gibalno ovirani Piran Portorož

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 17.15

58 minut

Na slovenski obali namestili prvi napravi, ki omogočata samostojen vstop v morje gibalno oviranim #video

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Piran, Portorož | Naprava omogoča samostojen vstop v morje gibalno oviranim osebam. | Foto Okolje Piran/FB

Naprava omogoča samostojen vstop v morje gibalno oviranim osebam.

Foto: Okolje Piran/FB

Na plažah Portorož in Riviera so namestili prvi napravi v Sloveniji, ki gibalno oviranim osebam omogočata samostojen vstop v morje, je na omrežju Facebook sporočilo komunalno podjetje Okolje Piran.

"Ker verjamemo, da morje pripada vsem," so zapisali ob videoposnetku, ki prikazuje, kako naprava deluje. 

Dodali so, da napravi nista namenjeni le uporabnikom invalidskih vozičkov, temveč bosta v veliko pomoč tudi starejšim, osebam po poškodbah, ljudem z začasnimi omejitvami gibanja in vsem, ki potrebujejo nekoliko več opore pri vstopu v morje.

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