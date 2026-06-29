Na plažah Portorož in Riviera so namestili prvi napravi v Sloveniji, ki gibalno oviranim osebam omogočata samostojen vstop v morje, je na omrežju Facebook sporočilo komunalno podjetje Okolje Piran.

"Ker verjamemo, da morje pripada vsem," so zapisali ob videoposnetku, ki prikazuje, kako naprava deluje.

Dodali so, da napravi nista namenjeni le uporabnikom invalidskih vozičkov, temveč bosta v veliko pomoč tudi starejšim, osebam po poškodbah, ljudem z začasnimi omejitvami gibanja in vsem, ki potrebujejo nekoliko več opore pri vstopu v morje.