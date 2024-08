Del Rimskega vrelca, ki so ga doslej že revitalizirali, je zaživel v polnem zamahu, je ocenil Branko Dervodel, ki skupaj s partnerko Marjano Kaker oživlja območje Rimskega vrelca v Kotljah.

"Športna igrišča so vedno bolj polna. Smo prav zadovoljni, predvsem bi izpostavil padel, ki je pritegnil ogromno ljudi, tudi širše," je dodal. Investitorja sta zadovoljna tudi z obiskom kavarne, ki se med drugim povezuje z različnimi lokalnimi ponudniki hrane in spominkov, in obiskom prireditev v okviru programa, ki so ga zastavili pod imenom Poletje na Rimskem vrelcu.

Foto: STA

1,8 milijona evrov sofinancerskih sredstev za gradnjo butičnega hotela

V nadaljnjih vlaganjih pa je prioriteta gradnja hotela, čeprav so ob prvotnih načrtih pred tem planirali izgradnjo glamping hiš. Medtem je namreč podjetje Rimski vrelec uspešno kandidiralo za pridobitev sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost. Na razpisu gospodarskega ministrstva za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma je prejelo 1,8 milijona evrov sofinancerskih sredstev.

Pridobitev teh sredstev je s seboj prinesla tudi tesnejšo časovnico za izvedbo projekta, a za zdaj uspešno lovijo vse roke, je ocenil Dervodel. Tako je po uspešnem in pravočasno pridobljenem pravnomočnem gradbenem dovoljenju trenutno v polnem teku priprava elektro in komunalne infrastrukture za gradnjo in poznejše delovanje hotela.

Načrtujejo t. i. butični gorski spa hotel z 20 sobami. Hotel bo imel kuhinjo in restavracijo tudi za zunanje goste, konferenčno dvorano in manjši del s ponudbo storitev za dobro počutje in razvajanje. Kot je povedal Dervodel, bi po načrtih hotel z okolico zgradili in uredili do sredine leta 2026. Za tem pa načrtujejo, če bo pravočasno spremenjen občinski prostorski načrt, da bodo v bližini uredili še glamping hiše.