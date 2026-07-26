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Avtorji:
N. V., STA

Nedelja,
26. 7. 2026,
13.43

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
primorska avtocesta primorska avtocesta

Nedelja, 26. 7. 2026, 13.43

25 minut

Na primorski avtocesti pijan ostal brez goriva

Avtorji:
N. V., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
primorska avtocesta, promet | Fotografija je simbolična. | Foto DARS

Fotografija je simbolična.

Foto: DARS

Voznik osebnega vozila je danes zgodaj zjutraj na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Studenec ostal brez goriva. Preizkus alkoholiziranosti pri 31-letniku je pokazal 0,47 miligrama na liter alkohola v izdihanem zraku. Vozilo je z avtoceste odstranila avtovleka, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Dars je klic voznika na pomoč prejel nekaj po 3. uri zjutraj, na kraj pa so se takoj odpravili policisti. Pijanemu vozniku so izdali plačilni nalog zaradi vožnje pod vplivom alkohola in ker pri sebi ni imel vozniškega dovoljenja.

Dars je naročil avtovleko, ki je vozilo odstranila z avtoceste.

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