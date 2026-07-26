Na primorski avtocesti pijan ostal brez goriva

Voznik osebnega vozila je danes zgodaj zjutraj na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Studenec ostal brez goriva. Preizkus alkoholiziranosti pri 31-letniku je pokazal 0,47 miligrama na liter alkohola v izdihanem zraku. Vozilo je z avtoceste odstranila avtovleka, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Dars je klic voznika na pomoč prejel nekaj po 3. uri zjutraj, na kraj pa so se takoj odpravili policisti. Pijanemu vozniku so izdali plačilni nalog zaradi vožnje pod vplivom alkohola in ker pri sebi ni imel vozniškega dovoljenja.

Dars je naročil avtovleko, ki je vozilo odstranila z avtoceste.