Petek, 1. 5. 2026, 6.52

Na praznik dela po državi budnice in prvomajske proslave

Rožnik, 1. maj | Foto STA

Obeležujemo praznik dela, ki postavlja v ospredje delavke in delavce ter njihove pravice. Sinoči so po državi potekala številna kresovanja, današnji dan pa bo tradicionalno v znamenju budnic in prvomajskih proslav.

Na ljubljanskem Rožniku je sinoči potekala osrednja sindikalna prireditev ob prazniku dela. Množico zbranih so nagovorili predstavniki zveze svobodnih sindikatov, konfederacije sindikatov javnega sektorja in Pergama.

Dogajanje na Rožniku se bo nadaljevalo tudi danes. Ob 10.45 se bo začela prvomajska proslava z govorom ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Sindikalne organizacije vabijo na prireditve med drugim še na Križni Gori pri Škofji Loki, Kremžarjevem vrhu, Debencu pri Mirni in Lisci. Pestro bo tudi drugod po državi.

V Sloveniji je dela prost dan tudi 2. maj, ki tokrat pade na soboto. Bodo pa ta dan zaprte trgovine.

Zakaj je 1. maj praznik dela?

Na praznik dela se delavci po vsem svetu spominjajo zatrtja delavskih protestov v Chicagu 1. maja 1886. Tamkajšnji delavci so zahtevali osemurni delovnik, v spopadu s policijo je bilo ubitih več ljudi. Vsakoletne demonstracije v spomin na te dogodke so sčasoma prerasle v proslave, ki so postale tudi oblika delavskega boja.

Za mednarodni praznik je 1. maj razglasila Druga internacionala leta 1889 na zasedanju ob stoti obletnici francoske revolucije. Na Slovenskem so ga začeli praznovati v začetku 20. stoletja, kot državni praznik je bil uzakonjen leta 1948.

