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Avtor:
Ka. N.

Torek,
4. 8. 2026,
10.22

Osveženo pred

1 ura, 23 minut

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kača ugriz helikopter gore pohodnik

Torek, 4. 8. 2026, 10.22

1 ura, 23 minut

Na poti proti Blejski koči kači ugriznili dva mlada planinca, posredoval je helikopter

Avtor:
Ka. N.

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ugriz kače | Oba planinca so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. | Foto PU Kranj

Oba planinca so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico.

Foto: PU Kranj

Na planinski poti proti Blejski koči sta bila v ponedeljek poškodovana dva tuja planinca, ki ju je med počitkom v travi ugriznila kača. Oba so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Regijski center za obveščanje Kranj je bil o dogodku obveščen ob 12.39. Po doslej zbranih informacijah sta 21-letna tuja planinca sedela v travi ob poti proti Blejski koči, ko ju je ugriznila kača. Enega je ugriznila v podlaket, drugega pa v prst.

Kljub ugrizu sta pot nadaljevala in po približno 45 minutah prišla do Blejske koče, kjer se je zdravstveno stanje enega od njiju poslabšalo. Na pomoč je zato poletel helikopter z dežurno ekipo Gorske reševalne zveze Slovenije z Brnika, ki je poškodovanima na kraju nudila prvo pomoč.

Oba planinca so nato s helikopterjem prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Kot kažejo prve ugotovitve, sta planinca ugriznili dve različni kači. | Foto: PU Kranj Kot kažejo prve ugotovitve, sta planinca ugriznili dve različni kači. Foto: PU Kranj Dva različna ugriza

Po navedbah policije okoliščine kažejo, da sta bila planinca najverjetneje ugriznjena vsak od druge kače, saj naj bi šlo za različna ugriza, kar nakazuje, da sta bili v neposredni bližini dve kači.

Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali, o njem pa bodo obvestili tudi pristojno planinsko društvo, ki bo opravilo pregled planinske poti.

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