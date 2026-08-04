Na planinski poti proti Blejski koči sta bila v ponedeljek poškodovana dva tuja planinca, ki ju je med počitkom v travi ugriznila kača. Oba so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Regijski center za obveščanje Kranj je bil o dogodku obveščen ob 12.39. Po doslej zbranih informacijah sta 21-letna tuja planinca sedela v travi ob poti proti Blejski koči, ko ju je ugriznila kača. Enega je ugriznila v podlaket, drugega pa v prst.

Kljub ugrizu sta pot nadaljevala in po približno 45 minutah prišla do Blejske koče, kjer se je zdravstveno stanje enega od njiju poslabšalo. Na pomoč je zato poletel helikopter z dežurno ekipo Gorske reševalne zveze Slovenije z Brnika, ki je poškodovanima na kraju nudila prvo pomoč.

Oba planinca so nato s helikopterjem prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Kot kažejo prve ugotovitve, sta planinca ugriznili dve različni kači. Foto: PU Kranj

Po navedbah policije okoliščine kažejo, da sta bila planinca najverjetneje ugriznjena vsak od druge kače, saj naj bi šlo za različna ugriza, kar nakazuje, da sta bili v neposredni bližini dve kači.

Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali, o njem pa bodo obvestili tudi pristojno planinsko društvo, ki bo opravilo pregled planinske poti.