Poslance, ki kmalu odhajajo na parlamentarne počitnice, v sredo čaka še izredna seja DZ. Čaka jih obravnava več vladnih zakonskih predlogov, med njimi predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Tega bodo po nekaj burnih replikah na kolegiju predsednika DZ vendarle obravnavali po skrajšanem postopku.

Vlada je namreč minuli teden v parlamentarni postopek poslala več zakonodajnih predlogov in zanje predlagal obravnavo bodisi po skrajšanem bodisi po nujnem postopku. Kolegij predsednika DZ je danes temu prižgal zeleno luč, pri čemer so se predstavniki poslanskih skupin vrteli okoli predloga vlade, da predlog zakona o javnih uslužbencih, ki bi med drugim prinesel ukinitev uradniškega sveta, DZ obravnava po skrajšanem postopku.

Nasprotovanje temu so izrazili zlasti v opozicijskih Svobodi ter Levici in Vesni. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je koaliciji med drugim očital izgovarjanje na racionalizacijo pod pretvezo političnih interesov in s ciljem "kadrovanja naših" ter politično korupcijo. Po mnenju vodje poslancev Levice in Vesne Aste Vrečko pa gre za čiščenje obstoječe zakonodaje, ki koaliciji ni všeč, da bo lahko "začela delati po svoje". Cilj omenjenega zakonskega predloga je po njeni oceni centralizacija moči in upravljanja države.

Vodja poslancev Demokratov Elena Zavadlav Ušaj pa je zakonski predlog in njegovo obravnavo po skrajšanem postopku vzela v bran z besedami, da so dosedanje izkušnje pokazale, da so bila v resnici vsa imenovanja, pri katerih je sicer v enem od korakov sodeloval tudi uradniški svet, v končni fazi izpeljana preko politike. Tako meni, da je uradniški svet le krinka, saj so kadrovanja na koncu vedno politična odločitev, "stroka pa je pri tem imela bolj malo". Opozicijskim strankam pa je pri tem očitala še zatiskanje oči.

Vodje poslanskih skupin koalicijskih strank, Resnice in predstavnik narodnih skupnosti so sicer po nekaj burnih replikah potrdili obravnavo tega predloga po skrajšanem postopku.

Tudi nekaj kadrovskih odločitev

Na dnevnem redu sredinega izrednega zasedanja parlamentarcev pa bo sicer še nekaj drugih predlogov vladnih zakonov, med njimi predlog novele zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, predlog novele zakona o gospodarskih družbah, predlog novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, predlog novele zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter zakonski predlog o ustanovitvi skupnega podjetja za evropsko visokozmogljivostno računalništvo.

Na seji pa poslance čaka tudi nekaj kadrovskih odločitev, pred njimi bosta predloga za imenovanje nove zagovornice načela enakosti in za enega od namestnikov varuha človekovih pravic.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar za imenovanje zagovornice načela enakosti predlaga Barbaro Zupančič. Če bo DZ psihologinjo in direktorico Listine raznolikosti Slovenija imenoval za zagovornico, ji bo petletni mandat začel teči 26. oktobra po izteku že drugega mandata aktualnemu zagovorniku Mihi Lobniku. Varuhinja Simona Drenik pa za enega svojih namestnikov predlaga Jožeta Ruparčiča, ki je to funkcijo že opravljal.