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Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
3. 7. 2026,
15.44

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policija varnost romsko naselje občina Krško

Petek, 3. 7. 2026, 15.44

1 ura

Na policiji bodo proučili predlog za določitev Kerinovega Grma kot varnostno tveganega območja

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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policija, slovenska policija | Na Policijski upravi (PU) Novo mesto spremljajo varnostne razmere na posameznih območjih in prilagajajo svoje ukrepe. | Foto Shutterstock

Na Policijski upravi (PU) Novo mesto spremljajo varnostne razmere na posameznih območjih in prilagajajo svoje ukrepe.

Foto: Shutterstock

Na Policijski upravi (PU) Novo mesto bodo proučili predlog Mestne občine Krško, da se območje romskega naselja Kerinov Grm določi kot varnostno tvegano območje. Tudi sicer spremljajo varnostne razmere na posameznih območjih in prilagajajo svoje ukrepe, so za STA navedli v odzivu na pobudo občine.

Kot so zapisali, ob vsakem zaznanem odstopanju oziroma poslabšanju izvajajo "ciljno usmerjene policijske naloge z namenom preprečevanja kaznivih dejanj, odkrivanja storilcev ter zagotavljanja javnega reda in varnosti".

Ustrezno se odzivajo ter preverjajo tudi pogoje za vzpostavitev varnostno tveganih območij na podlagi določil zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje varnosti.

Policija bo nadaljevala z odločnim, zakonitim in strokovnim delovanjem

"Zagotavljamo, da bomo nadaljevali z odločnim, zakonitim in strokovnim delovanjem ter v dialogu z lokalnimi skupnostmi iskali rešitve, ki bodo učinkovite, sorazmerne in za prebivalce čim manj obremenjujoče. Varnost ljudi ostaja naša prednostna naloga," so zapisali.

Krška občina je predlog, da se Kerinov Grm določi kot območje varnostnega tveganja, podala zaradi nedavnih varnostnih dogodkov, vključno s požigi ter ponavljajočimi se kršitvami javnega reda in miru. Nazadnje je v ponedeljek zagorelo na njivah v neposredni bližini naselja. Po poročanju Slovenskih novic je zagorel hektar pšenice in dva hektarja strnišča ter 20 velikih bal slame.

policija, slovenska policija
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