Na Pohorju zgorela počitniška hišica in manjši gostinski objekt

Na območju Planine pod Šumikom na Pohorju je med prazniki zgorela počitniška hišica, ob tem pa je bil po navedbah Policijske uprave Maribor poškodovan še drug objekt v bližini. Gmotna škoda znaša po nestrokovni oceni okoli 80 tisoč evrov. Minulo noč je zagorelo še v manjšem gostinskem objektu na območju Lobnice.

Policisti so ogled kraja požara v počitniški hišici na Planini pod Šumikom opravili v nedeljo, zbirajo pa še nadaljnja obvestila, so danes povedali na mariborski policijski upravi.

Na območju Lobnice je zagorel objekt na smučišču, preurejen v gostinski lokal. Po podatkih Regijskega centra za obveščanje Maribor je zagorelo malo pred polnočjo. Ogenj se je z objekta v velikosti okoli 200 kvadratnih metrov razširil še na bližnji gozd. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Ruše, Smolnik, Bistrica ob Dravi in Selnica ob Dravi so požar pogasili, iznesli dve plinski jeklenki in objekt ter okolico pregledali s termovizijsko kamero.

Policisti danes nadaljujejo ugotavljanje vzrokov za nastanek požara, opravili bodo tudi ogled požarišča.