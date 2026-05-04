Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Ponedeljek,
4. 5. 2026,
8.59

Osveženo pred

58 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Natisni članek

Natisni članek
gostinski objekt policija preiskava vikend Pohorje požar

Ponedeljek, 4. 5. 2026, 8.59

58 minut

Na Pohorju zgorela počitniška hišica in manjši gostinski objekt

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11
Pohorje Trije Kralji | Policisti oba dogodka še preiskujejo. | Foto Matej Podgoršek

Policisti oba dogodka še preiskujejo.

Foto: Matej Podgoršek

Na območju Planine pod Šumikom na Pohorju je med prazniki zgorela počitniška hišica, ob tem pa je bil po navedbah Policijske uprave Maribor poškodovan še drug objekt v bližini. Gmotna škoda znaša po nestrokovni oceni okoli 80 tisoč evrov. Minulo noč je zagorelo še v manjšem gostinskem objektu na območju Lobnice.

Policisti so ogled kraja požara v počitniški hišici na Planini pod Šumikom opravili v nedeljo, zbirajo pa še nadaljnja obvestila, so danes povedali na mariborski policijski upravi.

Na območju Lobnice je zagorel objekt na smučišču, preurejen v gostinski lokal. Po podatkih Regijskega centra za obveščanje Maribor je zagorelo malo pred polnočjo. Ogenj se je z objekta v velikosti okoli 200 kvadratnih metrov razširil še na bližnji gozd. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Ruše, Smolnik, Bistrica ob Dravi in Selnica ob Dravi so požar pogasili, iznesli dve plinski jeklenki in objekt ter okolico pregledali s termovizijsko kamero.

Policisti danes nadaljujejo ugotavljanje vzrokov za nastanek požara, opravili bodo tudi ogled požarišča.

Požar avtomobilov
Novice Ponoči zagoreli trije avtomobili: razlog neznan
Požar Toskana
Novice Požar v Toskani se umirja: zanetil naj bi ga kmet
gostinski objekt policija preiskava vikend Pohorje požar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.