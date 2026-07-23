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Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
23. 7. 2026,
14.20

Osveženo pred

27 minut

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Natisni članek

Natisni članek
onesnaženje morje Dalmacija Hrvaška plaža fekalije bakterija bakterija Escherichia coli

Četrtek, 23. 7. 2026, 14.20

27 minut

Na plaži v hrvaškem Stonu ugotovili fekalno onesnaženje morja

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Ston, Dalmacija | Rezultati analize kopalne vode na plaži v Stonu po navedbah zavoda presegajo mejno vrednost za bakterijo Escherichia coli. (Fotografija je simbolična.) | Foto Shutterstock

Rezultati analize kopalne vode na plaži v Stonu po navedbah zavoda presegajo mejno vrednost za bakterijo Escherichia coli. (Fotografija je simbolična.)

Foto: Shutterstock

Na plaži v Stonu na jugu Dalmacije so zaznali kratkotrajno fekalno onesnaženje morja zaradi povišane koncentracije bakterije Escherichia coli, je danes opozorila dubrovniško-neretvanska županija. Do nadaljnjega so odsvetovali kopanje.

Kratkotrajno fekalno onesnaženje so potrdili med rednim preverjanjem kakovosti kopalne vode, ki ga izvaja zavod za javno zdravje županije.

Rezultati presegajo mejno vrednost za bakterijo Escherichia coli

Rezultati analize kopalne vode na plaži v Stonu po navedbah zavoda presegajo mejno vrednost za bakterijo Escherichia coli.

Vzorčenje morske vode bodo ponavljali, dokler onesnaženje ne bo odpravljeno.

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