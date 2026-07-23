Na plaži v Stonu na jugu Dalmacije so zaznali kratkotrajno fekalno onesnaženje morja zaradi povišane koncentracije bakterije Escherichia coli, je danes opozorila dubrovniško-neretvanska županija. Do nadaljnjega so odsvetovali kopanje.

Kratkotrajno fekalno onesnaženje so potrdili med rednim preverjanjem kakovosti kopalne vode, ki ga izvaja zavod za javno zdravje županije.

Rezultati presegajo mejno vrednost za bakterijo Escherichia coli

Rezultati analize kopalne vode na plaži v Stonu po navedbah zavoda presegajo mejno vrednost za bakterijo Escherichia coli.

Vzorčenje morske vode bodo ponavljali, dokler onesnaženje ne bo odpravljeno.