Avtor:
R. K.

Sreda,
12. 11. 2025,
12.05

soseska BS3

Sreda, 12. 11. 2025, 12.05

Na parkirišču bi gradili bloke, stanovalci soseske BS3 na nogah

Avtor:
R. K.

Osnutek dopolnitve ljubljanskega občinskega prostorskega načrta (OPN) po poročanju Dnevnika predlaga gradnjo treh vila blokov ob robu soseske BS3, čemur tamkajšnji stanovalci ostro nasprotujejo. Zemljišče trenutno uporabljajo za parkiranje avtomobilov in na sodišču želijo dokazati, da je parkirišče del njihove soseske. Medtem na občini vztrajajo pri svojem, investitorju pa so postavili pogoj, da mora v podzemni garaži zagotoviti dodatna parkirna mesta, ki bodo stanovalcem soseske BS3 na voljo za nakup.

Stanovalce soseske BS3 je razburil javno razgrnjen osnutek dopolnitve ljubljanskega občinskega prostorskega načrta, ki spreminja namembnost zemljišč vzdolž Reboljeve ceste v Ljubljani. Na tem območju, ki ga stanovalci BS3 uporabljajo kot parkirišče, bi zgradili tri večstanovanjske objekte s podzemno etažo. V soseski že zdaj močno primanjkuje parkirišč. 

Kot poroča Dnevnik, so stanovalci BS3 na občino že poslali dopis in opozorili, da so omenjena zemljišča predmet sodnega postopka ugotavljanja lastništva. Na sodišču namreč skušajo dokazati, da je območje parkirišča integralni del soseske BS3. Po njihovem mnenju zemljišča tako pripadajo soseski in ne družbi Giposs invest v lasti Bojana Gjure, ki je v zemljiški knjigi navedena kot lastnica.

Parkirišča v podzemni etaži tudi za stanovalce BS3

Predlog za spremembo OPN je predlagala družba AB Arhitekturni, poroča Dnevnik. Njihovi prošnji so na občini delno ugodili in postavili pogoj, da mora imeti podzemna garaža dodatna parkirna mesta, ki bi bila najprej na voljo za nakup stanovalcem soseske BS3. Po besedah ljubljanskega župana Zorana Jankovića bo cena za nakup parkirnega mesta zelo nizka. 

Janković je prejšnji teden sporočil, da bo predlog ostal v končnem besedilu načrta. Pojasnil je, da bo pred začetkom gradnje potrebna še priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).

