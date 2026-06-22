Na Očesni kliniki opozarjajo: Širi se visoko nalezljiva bolezen

Na Očesni kliniki UKC Ljubljana zaznavajo povečano število primerov adenovirusnega konjunktivitisa oziroma virusnega vnetja očesne veznice. Kot so sporočili, gre za visoko nalezljivo, a pri večini bolnikov samoomejujočo bolezen brez trajnih posledic. Izbruh so prijavili Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

V urgentno-triažni ambulanti Očesne klinike UKC Ljubljana dnevno obravnavajo okoli sto bolnikov. Ob tem ugotavljajo, da mnogi obiščejo kliniko tudi takrat, ko to ni nujno potrebno, s čimer se povečuje tveganje za širjenje okužbe in zmanjšuje zmožnost za pravočasno pomoč tistim, ki jo nujno potrebujejo.

Na Očesni kliniki zato prosijo, da jih obiščete le ob naslednjih težavah:

● nenadna ali napredujoča slabša vidna ostrina ali motnje v vidnem polju,

● huda bolečina v očesu,

● poškodba očesa.

"Če imate le pordelo, srbeče ali solzeče oko brez katerega od zgoraj navedenih znakov, vas prijazno prosimo, da v tem obdobju ostanete doma in se posvetujete z izbranim zdravnikom. S tem boste varovali sebe in druge bolnike ter nam omogočili, da nudimo pomoč tistim, ki jo nujno potrebujejo," so poudarili na Očesni kliniki.

Izbruh adenovirusnega konjunktivitisa oziroma virusnega vnetja očesne veznice so prijavili NIJZ, prav tako so takoj po zaznavi izbruha vzpostavili vse ustrezne ukrepe. Pojasnili so, da okrepljeno in večkrat dnevno razkužujejo površine, medicinske pripomočke in čakalnice. Bolnike s sumom na okužbo ločujejo od preostalih bolnikov, prav tako prednostno obravnavajo sumljive primere.