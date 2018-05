Na območju Storžiča umrl planinec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na območju Storžiča nad Kališčem je danes umrl planinec, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Vzrok nesreče za zdaj še ni zanan, vendar trenutni podatki ne kažejo na kakršnekoli sumljive okoliščine.

Opoldne so pokojnega prijavili kot pogrešanega, po iskalni akciji z vojaškim helikopterjem so mrtvega našli v skalni grapi. Najden je bil pod planinsko potjo na skrajnem zahodu dvatisočaka v Kamniško-Savinjskih Alpah, kjer je sicer po pojasnilih kranjskih policistov teren skalnat, zelo zahteven in strm.

Po do zdaj preverjenih informacijah je umrli planinec hodil s psom, ki pa ni bil poškodovan.