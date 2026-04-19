Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Nedelja,
19. 4. 2026,
11.14

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
konoplja prepovedane droge hišna preiskava Policijska uprava Ljubljana

Nedelja, 19. 4. 2026, 11.14

40 minut

Na območju Ihana zasegli več kot sto sadik konoplje

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
konoplja | Foto PU Ljubljana

Foto: PU Ljubljana

Domžalski policisti so v soboto na območju Ihana v hišni preiskavi pri 38-letnem osumljencu odkrili in zasegli opremo in pripomočke za gojenje konoplje, več kot sto sadik konoplje ter približno dva kilograma posušenih rastlinskih delcev. Osumljenca so pridržali, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti Policijske postaje Domžale so hišno preiskavo opravili na podlagi odredbe sodišča zaradi utemeljenega suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Poleg pripomočkov za gojenje konoplje, sadik in posušenih rastlinskih delcev, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo, so policisti v hišni preiskavi odkrili in zasegli tudi 690 evrov gotovine v bankovcih po deset evrov.

Osumljencu so odredili pridržanje in ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, so še navedli na ljubljanski policijski upravi.

konoplja | Foto: PU Ljubljana Foto: PU Ljubljana
konoplja prepovedane droge hišna preiskava Policijska uprava Ljubljana
