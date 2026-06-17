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Avtor:
Sa. B.

Sreda,
17. 6. 2026,
7.48

Osveženo pred

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Europol ubežnik Evropa goljufija ugrabitev policija

Sreda, 17. 6. 2026, 7.48

1 ura, 26 minut

Na seznamu najbolj iskanih ubežnikov v Evropi dva Slovenca

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,21
Melisa Smrekar in Mitja Petrič | Na seznamu sta tudi dva slovenska državljana – Melisa Smrekar in Mitja Petrič. | Foto Europol

Na seznamu sta tudi dva slovenska državljana – Melisa Smrekar in Mitja Petrič.

Foto: Europol

Evropski policijski urad Europol je objavil posodobljen seznam najbolj iskanih ubežnikov v Evropski uniji, na katerem sta tudi dva Slovenca. Melisa Smrekar je osumljena kaznivega dejanja ugrabitve mladoletne hčerke, Mitja Petrič pa pranja dejanja in goljufije.

Nekateri ubežniki na tem seznamu so bili obsojeni na najmanj pet let zapora zaradi hudih kaznivih dejanj, kot so umor, promet z drogami, rop in izsiljevanje. Europol svari, da vsi veljajo za nevarne, zato se jim ob morebitnem srečanju ne približujte, temveč o tem obvestite najbližjo policijsko postajo.

Celoten seznam najbolj iskanih ubežnikov v Evropi najdete na tej povezavi.

Na seznamu dva Slovenca

Na seznamu lahko najdemo tudi dva slovenska državljana. Melisa Smrekar je utemeljeno osumljena kaznivega dejanja ugrabitve mladoletnika v skladu s členom 190/II Kazenskega zakonika-1. Na Europolovem seznamu je od junija 2025, slovenska policija pa jo išče od februarja lani. Pred tem je veljala za pogrešano. 57-letna Melisa Smrekar, ki se je prej imenovala Nataša Brumen, je obtožena ugrabitve, nezakonitega pridržanja in zajetja talcev. Novembra 2021 je izginila s hčerko Julijo Pogačar, sestrično kolesarja Tadeja Pogačarja, po izginotju pa se je za njima izgubila vsaka sled.

Mitja Petrič pa je na Europolovem seznamu najbolj iskanih evropskih kriminalcev od decembra lani, medtem ko ga slovenska policija išče že od aprila 2014. 56-letnika iščejo zaradi suma pranja denarja in goljufije. Glede na dosedanje ugotovitve naj bi osumljenec več žrtev prepričal, naj vložijo svoj denar, tako da jim je lažno predstavil okoliščine glede varnosti naložb in obljubil visoke donose. Obstaja utemeljen sum, da se Petrič še vedno skriva v tujini, zoper njega pa sta bila izdana tako evropski kot tudi mednarodni nalog za prijetje.

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