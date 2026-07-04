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Avtor:
Sa. B.

Sobota,
4. 7. 2026,
16.53

Osveženo pred

3 minute

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Natisni članek
požar Kras Gasilska zveza Slovenije gasilci

Sobota, 4. 7. 2026, 16.53

3 minute

Na Krasu večji požar, v zraku štiri letala za gašenje

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Požar Brestovica pri Komnu | Foto Facebook/Gasilska zveza Slovenije

Foto: Facebook/Gasilska zveza Slovenije

Gasilska zveza Slovenija je sporočila, da so nekaj po 16. uri aktivirali vozilo PV-2 za nudenje podpore v večji intervenciji. V kraju Brestovica pri Komnu na Krasu je namreč zagorelo v naravnem okolju. Po trenutnih neuradnih podatkih je na delu deset gasilskih enot z okoli sto gasilcev.

Da je nekaj po 15. uri na območju zagorelo, je razvidno tudi s spletni strani Uprave za zaščito in reševanje RS. Po njihovih navedbah je zagorelo v gozdu, požar pa gasi 11 gasilskih društev in Državna enota za gašenje iz zraka URSZR s štirimi zrakoplovi.

S spletni strani je razvidno tudi, da so bili gasilci na območju prisotni že nekaj pred 13. uro, ko so v Brestovici pri Komnu opazili Dim. Gasilci PGD Komen in ZGRS Sežana so pogasili kurišče vej in trajnik na površini okoli sto kvadratnih metrov ter območje dodatno zalili.

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