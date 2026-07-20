Na Koroškem izžrebali novo Šestico, srečnež zadel več kot pol milijona

V žrebanju Lota so v nedeljo izžrebali tretjo Šestico letos, tokrat v vrednosti 526.669,40 evra. Dobitno kombinacijo, ki jo sestavljajo števila 1-2-5-6-23-27, je srečnež vplačal na prodajnem mestu Trafika 3DVA na Koroški cesti 6 na Ravnah na Koroškem, so zapisali na Loteriji Slovenija.

Dobitnik bo prejel nekaj manj kot 450 tisoč evrov

Po plačilu 15-odstotnega davka v vrednosti 79.000,41 evra, ki ga bo prejela občina stalnega prebivališča dobitnika, bo tokratni dobitnik bogatejši za 447.668,99 evra. Skladno s pravili igre Loto je izplačilo dobitka mogoče od 22. julija, čas za prevzem dobitka pa ima do 24. septembra letos, so zapisali na Loteriji Slovenija.

Tretja Šestica letos je bila izžrebana le tri tedne po prejšnji. Prva je bila vplačana maja v Slovenski Bistrici, druga pa konec junija v Kranju, so še pojasnili.

Najsrečnejše leto v igri Loto za zdaj ostaja 2025

Na Loteriji so pojasnili, da je bilo največ glavnih dobitkov v igri Loto po celoviti prenovi igre 2023 izžrebanih leta 2025, ko se je pet dobitnikov razveselilo dobitka 6 plus, štirje pa Šestice. Prav Šestica je bila decembra istega leta izžrebana kar dva kroga zapored – 28. decembra je nekdo prek spleta vplačal rekordno Šestico v vrednosti 2.329.866 evrov, le tri dni zatem, na zadnji dan leta, pa je Šestica ponovno razveselila nekoga, ki je dobitno kombinacijo vplačal v Mariboru.

Prebivalci bodo lahko čestitali novemu milijonarju

Dobitek bo v prihodnjih dneh na Ravne na Koroškem pripeljal tudi posebno potujočo govorilnico, v kateri bodo lahko mimoidoči novopečenemu milijonarju pustili zvočno sporočilo in mu čestitali za glavni dobitek, ki ga je vplačal v njihovem kraju. Informacije o točni lokaciji in dnevu obiska bodo v prihodnjih dneh objavljene na družbenih kanalih Loterije Slovenije, so še pojasnili.