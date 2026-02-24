Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
P. P., STA

Torek,
24. 2. 2026,
20.01

Osveženo pred

27 minut

Torek, 24. 2. 2026, 20.01

27 minut

Na konvenciji SDS predvajali prepesnjeno Thompsonovo skladbo

Avtorji:
P. P., STA

Thompson, koncert, Sinj | Prvak stranke Janez Janša ne skriva naklonjenosti do Thompsonove glasbe, lani poleti se je namreč udeležil njegovega koncerta v Zagrebu. | Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL

Prvak stranke Janez Janša ne skriva naklonjenosti do Thompsonove glasbe, lani poleti se je namreč udeležil njegovega koncerta v Zagrebu.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Na konvenciji SDS v Ljubljani so v soboto predvajali prepesnjeno skladbo razvpitega hrvaškega glasbenika Marka Perkovića Thompsona, ki v svojih pesmih poveličuje ustaštvo. Pesem Ako ne znaš šta je bilo v izvirniku govori o domovinski vojni na hrvaškem, slovenska različica pa o vojni za Slovenijo, poroča Televizija Slovenija.

Po poročanju TVS je več slovenskih glasbenikov potrdilo podobnost med Thompsonovo skladbo in različico, ki so jo izvajali na sobotni konvenciji SDS. "Več kot očitno gre za slovensko prepesnitev Thompsonove pesmi, izvirniku sledi tako glasbeno kot vsebinsko, le kontekst je prilagojen slovenski temi," so dejali anonimni glasbeniki.

V SDS pesmi niso komentirali. Prvak stranke Janez Janša sicer ne skriva naklonjenosti do Thompsonove glasbe, lani poleti se je namreč udeležil njegovega koncerta v Zagrebu.

Thompson koncert
Novice Zgražanje ob udeležbi na Thompsonovem koncertu: "Domoljubni Janez je dal jasno sporočilo."

Po lanskem koncertu so mestne oblasti v Zagrebu Thompsonu prepovedale nastope zaradi ustaških simbolov in gesel. Kljub temu je nedavno nastopil na sprejemu hrvaških bronastih rokometašev, organizacijo dogodka je prevzela hrvaška vlada.

Janez Janša, Aleksander Repić
Novice Podporniki SDS in Nova24TV v bran vplivnežu z zaporniško preteklostjo
Marko Perković Thompson
Novice Thompson zagrebškemu županu zaradi prepovedi koncerta zagrozil z radikalnimi potezami
Ne spreglejte
