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Avtorji:
Na. R., STA

Ponedeljek,
15. 6. 2026,
6.16

Osveženo pred

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Natisni članek
Državni zbor seja lokalne volitve sprememba

Ponedeljek, 15. 6. 2026, 6.16

1 ura, 36 minut

Na izredni seji o spremembah zakona o lokalnih volitvah

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Volitve | Spremembe, ki jih DZ sprejema po skrajšanem postopku, naj bi veljale že za lokalne volitve, ki bodo novembra. Za razpravo so predvideli šest ur in pol. | Foto Ana Kovač

Spremembe, ki jih DZ sprejema po skrajšanem postopku, naj bi veljale že za lokalne volitve, ki bodo novembra. Za razpravo so predvideli šest ur in pol.

Foto: Ana Kovač

DZ bo danes na izredni seji odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki so jih predlagali poslanci SDS, NSi, SLS in Fokus ter Resnice. Še prej naj bi potrdili mandata nadomestnima poslankama, ki v poslanske klopi prihajata namesto dveh poslank Demokratov, po njunem imenovanju za državni sekretarki.

S predlogom zakona se znova omogoča, da se za volitve v organe ožjih delov občin, torej krajevne, vaške in četrtne skupnosti, oblikuje več volilnih enot in ne zgolj ena, kot so s spremembo zakona določili v letu 2024. Predlog pa vključuje tudi odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah.

Spremembe poleg predlagateljev podpirajo še Demokrati, v opoziciji so proti. Ob obravnavi na matičnem odboru pa so zlasti v Gibanju Svoboda in Levici opozarjali, da se državljanom tretjih držav brez argumentov jemlje politična pravica, ki so jo imeli od leta 2002. Poudarjali so, da gre za ljudi, ki plačujejo davke in prispevajo k delovanju družbe. Predlog vidijo kot nevaren precedens omejevanja političnih človekovih pravic. Da je predlagana rešitev ustavnopravno sporna, je opozorila tudi parlamentarna zakonodajno-pravna služba.

Predlagatelji po drugi strani menijo, da bi morala biti volilna pravica na lokalni ravni vezana predvsem na državljanstvo. Izpostavljali so, da sledijo načelom večine evropskih držav, kjer tujci na lokalnih volitvah nimajo volilne pravice, in da tudi slovenski državljani v številnih drugih državah nimajo primerljivih pravic. Predlog je po njihovi oceni skladen z ustavo, v kateri je med drugim navedeno, da lahko zakon določi, v katerih primerih in pod katerimi pogoji imajo tujci volilno pravico.

DZ bo danes predvidoma tudi potrdil mandata nadomestnima poslankama. Poslanki Demokratov Teo Košir in Barbaro Levstik Šega, ki sta bili imenovani za državni sekretarki, bosta v poslanskih klopeh predvidoma nasledili Elena Zavadlav Ušaj in Ana Cajhen.

Skupina državljanov je v DZ vložila 13.369 podpisov pod pobudo za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi.
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