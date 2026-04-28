Na sredini izredni seji DZ bodo ob predlogu spremembe zakona o vladi obravnavali še predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije poslancev NSi, SLS in Fokus, Demokratov ter Resni.ce, je sklenil kolegij predsednika DZ. Z obvestilom predsednice republike, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata za mandatarja, se bo DZ seznanil v torek. Drugi krog za predlaganje kandidata za mandatarja bo torej stekel 6. maja.

Kolegij predsednika DZ Zorana Stevanovića je na današnji seji najprej odločil, da bo DZ predlog spremembe zakona o vladi obravnaval po skrajšanem postopku. Obravnaval ga bo na izredni seji v sredo.

Poslanci SDS želijo s predlogom spremembe skrčiti število ministrstev s sedanjih 19 na 14. Poleg tega pa bi ohranili tudi ministra brez resorja, pristojnega za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu.

Predsednik SDS Janez Janša je v petek napovedal, da bo, če bo predlog sprejet, SDS vsem strankam, ki ga bodo podprle, poslala izhodišča za pogajanja o koalicijski pogodbi, na podlagi katere bi sestavili novo vlado. Ob tem pa je poudaril, da SDS vlade ne bo sestavljala za vsako ceno. Iz dosedanjih glasovanj v DZ pa je bolj ali manj jasno, da se na desnem polu oblikuje koalicija strank SDS, Demokrati, trojček NSi, SLS, Fokus in Resni.ca. Zadnja bi sicer lahko Janšo za predsednika vlade, če se bo glasovanje zgodilo, podprla kot zunajvladna partnerica.

Kolegij predsednika DZ se je danes dogovoril še, da na sredino izredno sejo DZ uvrstijo tudi predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga vložile stranke t. i. tretjega političnega stebra. V njem predlagajo več ukrepov za prihajajočo krizo, med njimi so nižji DDV za osnovna živila in del energentov ter nekatere druge rešitve s področja malega gospodarstva, davkov, zdravstva, pokojnin in dolgotrajne oskrbe.

Z obvestilom predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, saj naj se večinska podpora v pogovorih, ki jih je vodila s poslanskimi skupinami, ne bi izkazovala nikomur, kandidata za vodenje manjšinske vlade pa ne želi predlagati, pa se bo DZ seznanil na izredni seji, ki bo v torek, 5. maja. Drugi krog za predlaganje kandidata za mandatarja bo stekel 6. maja.

V skladu z ustavo in poslovnikom DZ bo tako začel teči 14-dnevni rok za drugi krog, v katerem lahko svojega kandidata za predsednika vlade poleg predsednika republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev. Ta rok prične teči naslednji dan po seznanitvi DZ, je navedeno na spletnih straneh DZ.

Volitve o kandidatu ali kandidatih za predsednika vlade v drugem krogu se po poslovniku DZ opravijo najprej 48 ur in najkasneje sedem dni po preteku roka za predložitev kandidatur v drugem krogu. Če je vloženih več predlogov kandidatur, se glasuje o vsakem kandidatu posebej. Najprej se glasuje o kandidatu, ki ga je predlagal predsednik republike. Če ta ni izvoljen, se glasuje o drugih kandidatih po vrstnem redu vložitve predlogov. Če ni izvoljen noben kandidat, lahko DZ sklene, da se izvedejo ponovne volitve predsednika vlade, in sicer najprej 48 ur in najpozneje sedem dni po sprejemu tega sklepa.

