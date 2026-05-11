Predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v t. i. tretjem političnem bloku, se tudi po drugi obravnavi v DZ obeta zadostna podpora. Ker so predlagatelji zakona danes umaknili vložena dopolnila, bi lahko DZ zakon na današnji izredni seji tudi potrdil. Odhajajoča koalicija se medtem pripravlja na zakonodajni referendum.

Odhajajoča in nastajajoča koalicija glede predloga zakona ostajata na različnih bregovih. Medtem ko prvi vztrajajo, da je zakon škodljiv in ne prinaša koristi za večino prebivalstva, v nastajajoči koaliciji izpostavljajo njegove prednosti.

"DZ danes odloča o tem, ali bomo ljudem vsaj malo olajšali življenje, ali pa da bomo še branili naprej sistem, za katerega vsi vemo, da ne deluje dobro," je izpostavil Tadej Ostrc (Demokrati). Foto: Nebojša Tejić/STA

"DZ danes odloča o tem, ali bomo ljudem vsaj malo olajšali življenje, ali pa da bomo še branili naprej sistem, za katerega vsi vemo, da ne deluje dobro," je izpostavil Tadej Ostrc (Demokrati).

"Dejstvo je, da ta zakon nikomur ničesar ne jemlje, ljudem pa nekaj vrača," je poudaril in med drugim naštel nižje stroške hrane, nižje stroške bencina, nižje stroške elektrike, več stanovanj za mlade, krajše čakalne vrste v zdravstvu in več fleksibilnosti gospodarstvu.

Alenka Bratušek (Svoboda) je izpostavila hitenje s sprejemanjem zakona, ki po njenih besedah kljub imenu ne prinaša interventnih ukrepov. "Ne razumem, zakaj takšno hitenje. Vse bi se dalo izpeljati s spremembo sistemskih zakonov in to bi bila tudi edina prava pot, mogoče sta dva ukrepa interventna, ampak bi bilo treba tudi tista dva zapisati nekoliko drugače," je poudarila in dodala, da ljudje od ukrepov ne bodo imeli "absolutno nič". Foto: Nebojša Tejić/STA

Bratušek: Ne razumem, zakaj takšno hitenje

Alenka Bratušek (Svoboda) je izpostavila hitenje s sprejemanjem zakona, ki po njenih besedah kljub imenu ne prinaša interventnih ukrepov. "Ne razumem, zakaj takšno hitenje. Vse bi se dalo izpeljati s spremembo sistemskih zakonov in to bi bila tudi edina prava pot, mogoče sta dva ukrepa interventna, ampak bi bilo treba tudi tista dva zapisati nekoliko drugače," je poudarila in dodala, da ljudje od ukrepov ne bodo imeli "absolutno nič".

Foto: Nebojša Tejić/STA

"Hitimo iz čisto preprostega razloga - zato, ker vemo, da vi ne boste naredili domače naloge, ki vam jo je dal vaš finančni minister. On je rekel, naredite red v javnih financah vsem svojim službam, in ker vemo, da se to ne bo zgodilo, mora to pač narediti nekdo drug," je odvrnil Andrej Kosec (SDS).

Foto: Nebojša Tejić/STA

Levica je mnenja, da gre za transfer denarja od večine k peščici najbogatejših

"Kaj je tu interventnega, kaj je tu razvojnega," je zanimalo Natašo Sukič (Levica Vesna). Kot je poudarila, bo nastajajoča koalicija v času prihajajoče energetske krize zaradi razmer na Bližnjem vzhodu in še preden bo postavila svojega mandatarja, že zavrtala približno enomilijardno luknjo v državni proračun, na kar opozarjajo tudi ekonomisti in fiskalni svet.

Po besedah poslanke Levice ne gre za razvoj, gre za transfer denarja od večine k peščici najbogatejših, k enemu odstotku in zato je ta zakon približno toliko interventen, kot če bi gasilci v stavbi, kjer gori pritličje, najprej stekli gor v 'penthouse' odpirati okna, da bo elita lažje dihala, je ponazorila.

"Jaz vem, da imate vi plan in vem, da ljudje zaposleni v vaših strankah že pišejo sklep o nedopustnosti, ki ga verjetno v prihodnjih dneh pričakujem na mizi. Ampak v tistem trenutku bomo v zanimivi situaciji, ampak jaz sem prepričan, da bo ustavno sodišče moralo odločiti, da se ta referendum lahko zgodi, zato bo razprava o učinkih tega zakona trajala celo leto. Se vidimo na zakonodajnem referendumu," je dejal Žavbi. Foto: Nebojša Tejić/STA

Lenart Žavbi (Svoboda) je medtem povzel mnenje zakonodajno-pravne službe DZ, ki je opozorila na problem zakonodajnega referenduma. Zakon namreč združuje določbe o davkih, o katerih referendum ni dopusten, in druge določbe, o katerih je referendum mogoč. Ker slovenska zakonodaja pozna le referendum o zakonu kot celoti, ne pa o posameznih delih, bi se lahko znašli v ustavnopravnem nedopustnem položaju, je zapisala omenjena služba.

Žavbi: Se vidimo na zakonodajnem referendumu

"Jaz vem, da imate vi plan in vem, da ljudje zaposleni v vaših strankah že pišejo sklep o nedopustnosti, ki ga verjetno v prihodnjih dneh pričakujem na mizi. Ampak v tistem trenutku bomo v zanimivi situaciji, ampak jaz sem prepričan, da bo ustavno sodišče moralo odločiti, da se ta referendum lahko zgodi, zato bo razprava o učinkih tega zakona trajala celo leto. Se vidimo na zakonodajnem referendumu," je dejal Žavbi.

Da so s sindikati in civilno družbo glede zakonodajnega referenduma, je ob robu seje dejal tudi Luka Mesec (Levica Vesna).

Foto: Nebojša Tejić/STA

Matjaž Han (SD) je medtem izpostavil, da so predlagatelji zakona - NSi, SLS, Fokus ter Resnica in Demokrati - danes v času druge obravnave umaknile vrsto predlogov dopolnil k zakonu. "Že dolgo sedim tu notri, da vem, zakaj. Zato, da bomo lahko še danes glasovali o tem zakonu, se pravi, da se neizmerno hiti, ker če bi ti amandmaji ostali, o tem zakonu danes ne bi mogli odločati," je pojasnil Han.

Matjaž Han se je strinjal, da so v zakonu nekatere stvari, ki gredo v pravo smer, ampak ponovil, da takšnih zakonov ne gre sprejemati na takšen način. Nekatere druge rešitve po njegovi oceni ogrožajo solidarnost. Foto: Nebojša Tejić/STA

Strinjal se je, da so v zakonu nekatere stvari, ki gredo v pravo smer, ampak ponovil, da takšnih zakonov ne gre sprejemati na takšen način. Nekatere druge rešitve po njegovi oceni ogrožajo solidarnost.

"V slovenskem knjižnem jeziku obstaja ena beseda, s katero se da opisati takšen pristop in temu se reče zavist. Levica v Sloveniji na zavisti gradi svojo politiko," je sklenil. Foto: Nebojša Tejić/STA

V zakonskem predlogu poslanci strank NSi, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica predlagajo več ukrepov za grozečo energetsko krizo, med njimi nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov.

Ob tem pa predlog med drugim vsebuje tudi sistemske rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in t. i. normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin.

Janša: Ukrepi iz interventnega zakona v pravo smer

Ukrepi iz predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v t. i. tretjem političnem bloku, gredo po besedah prvaka SDS Janeza Janše v pravo smer in bodo koristili vsem. Zakonodajni referendum, ki ga napoveduje odhajajoča koalicija, po njegovi oceni ni mogoč. Levim strankam je ob tem očital, da politiko gradijo na zavisti.

"To je zakon, ki razbremenjuje vse. Je zakon, ki bo koristil praktično dvema milijonoma ljudem v Sloveniji - upokojencem, ker bodo imeli višje pokojnine, ker bodo manj obremenjene, delavcem, ker bodo imeli plačo, ki bo imela večjo kupno moč in vsem tistim, ki zdaj čakajo v dolgih čakalnih vrstah, ker bodo prej prišli do zdravnika," je nanizal v izjavi za javnost ob robu izredne seje DZ.

Dodal je, da ukrepi, ki so predlagani, res izdatno posegajo v strukturo proračunskih izdatkov. "Res pa je tudi, da je ta zakon napisan za drugačno vladanje, kot smo ga spremljali v zadnjih štirih letih," je dodal.

Janša: Zakon, ki se danes sprejema, bo uresničljiv ob drugačnem funkcioniranju države

Kot je spomnil, je bil prejšnji teden sprejet nov zakon o vladi, ki po njegovih besedah predstavlja vitko državo. "Zakon, ki se danes sprejema, bo uresničljiv ob drugačnem funkcioniranju države, kjer se bo delalo tudi na odhodkovni strani, kajti stroški za funkcioniranje države so previsoki," je izpostavil Janša.

Kot je dodal, je sicer res, da zakon ne bo imel popolnoma enakih učinkov za vse, a ponovil, da bo koristil vsem. Foto: STA

V izhodiščih za koalicijsko pogodbo, ki so bila usklajena, sta po besedah najverjetnejšega mandatarja med prioritetami tako debirokratizacija kot decentralizacija: "Pod tema dvema besedama se skrivajo obsežni ukrepi, ki bodo prispevali k temu, da bo funkcioniranje države cenejše in tudi bolj kvalitetno."

Oboje je po njegovih besedah možno doseči ob manjših izdatkih. "Seveda pod predpostavko, da bo formirana nova vlada, ki bo te politike izvajala, in ob predpostavki, da večina številk, ki jih danes imamo na voljo, držijo in je javnofinančno stanje države takšno, kakršnega slika minister za finance," je dodal. Če pa je stanje slabše, bodo po Janševih pojasnilih potrebni fiskalni ukrepi, ki jih bodo, če bo sestavljena vlada, izvajali ob pripravi proračunskih dokumentov.

Glede morebitnega zakonodajnega referenduma, ki ga poleg strank odhajajoče koalicije napovedujejo tudi v sindikatih, je ocenil, da glede na zakonsko ali ustavno ureditev tak referendum ni mogoč.

Zakon namreč združuje določbe o davkih, o katerih referendum ni dopusten, in druge določbe, o katerih je referendum mogoč, na kar je opozorila tudi zakonodajno-pravna služba DZ. Ker slovenska zakonodaja pozna le referendum o zakonu kot celoti, ne pa o posameznih delih, bi se lahko znašli v ustavnopravnem nedopustnem položaju, je zapisala omenjena služba.

Janša: Levica v Sloveniji svojo politiko gradi na zavisti

Po Janševih besedah je sicer zakonodajni referendum ustavna in demokratična možnost, vendar se mu zdi, da smo edina država, v kateri se sindikati borijo proti temu, da bi bilo življenje za vse boljše. "Ne razumem tistih, ki napovedujejo blokado tega zakona," je ponovil.

Kot je dodal, je sicer res, da zakon ne bo imel popolnoma enakih učinkov za vse, a ponovil, da bo koristil vsem.

"V slovenskem knjižnem jeziku obstaja ena beseda, s katero se da opisati takšen pristop, in temu se reče zavist. Levica v Sloveniji na zavisti gradi svojo politiko," je sklenil.