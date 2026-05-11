Na grajskem hribu v Celju obsežen požar. Gasijo ga z air tractorji.

Danes je na grajskem hribu v Celju izbruhnil požar, ki se je širil proti Kurji vasi, sta na omrežju Facebook sporočili Poklicna gasilska enota Celje in Mestna občina Celje. Po zadnjih informacijah je požar pod nadzorom, a še ni povsem pogašen. Zajema 16 tisoč kvadratnih metrov površine, gasi ga 90 gasilcev in dve letali air tractor. Sprejeti so morali tudi številne druge ukrepe.

Kot je za STA povedal poveljnik Poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko, požar še ni povsem pogašen, a je pod nadzorom in ne pričakujejo širjenja proti naseljem. "Z vsemi enotami imamo območje pod kontrolo, zato ni nevarnosti za objekte," je dejal.

Intervencija se nadaljuje, Žnidarko pa ocenjuje, da bi lahko v naslednje pol ure požar omejili na manjše območje. Na kraju ostajajo vse razpoložljive enote, ki bodo spremljale stanje tudi v prihodnjih urah.

Požar gasita dve letali air tractor

Gorelo je podrastje pod visokonapetostnim daljnovodom, površina požara obsega približno 16 tisoč kvadratnih metrov površin. Požar gasi okoli 90 gasilcev Poklicne gasilske enote Celje in Gasilske zveze Celje.

Uprava za zaščito in reševanje je aktivirala zračne sile, pri gašenju pa pomagata tudi dve letali air tractor.

Izklopili daljnovod, zaprli grad

Zaradi zagotavljanja varnega gašenja iz zraka je bil ob 9.45 izveden izklop visokonapetostnega daljnovoda. Požar se je razširil tudi na območje kolesarske proge Celje Trails, ki je zaradi varnosti do nadaljnjega zaprta. Prav tako so preventivno za obiskovalce zaprli Celjski grad.

Okoliške prebivalce pozivajo, naj se ne zadržujejo na območju požara, saj s tem ovirajo dostop intervencijskih vozil. Prav tako priporočajo, da v stanovanjskih objektih zaprejo okna in vrata zaradi širjenja dima.