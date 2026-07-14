Na Elizejskih poljanah zaplapolala slovenska zastava #foto #video

V Parizu se je danes ob 10. uri začela tradicionalna vojaška parada na Elizejskih poljanah, na kateri je sodelovala tudi slovenska vojska.

Po včerajšnjem srečanju voditeljev držav koalicije voljnih in svečani večerji v Elizejski palači v počastitev francoskega državnega praznika dneva Bastilje, je danes na Elizejskih poljanah potekala tradicionalna vojaška parada. Na njej je sodelovalo približno 500 vojakov iz držav, ki pripadajo koaliciji voljnih, in vojaki iz Ukrajine.

Slovenska vojska je sodelovala z manjšo ceremonialno enoto s sedmimi pripadniki Gardne enote. Na Elizejskih poljanah je tako zaplapolala tudi slovenska zastava.

Na ministrstvu za obrambo so za Delo povedali, da se Slovenija parade v Parizu udeležuje že kar nekaj let, običajno tako kot letos z manjšo ceremonialno enoto.

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Na slovesnosti tudi slovenski premier z ženo

Slovesnosti ob praznovanju državnega praznika se udeležujeta tudi slovenski premier Janez Janša in njegova žena Urška Bačovnik Janša. Ob prihodu na Elizejske poljane sta ju sprejela francoski premier Emmanuel Macrnon in njegova žena Brigitte Macron.