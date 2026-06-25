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Avtor:
Ka. N.

Četrtek,
25. 6. 2026,
9.20

Osveženo pred

1 ura, 30 minut

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Natisni članek
nesreča nesreča policija cesta

Četrtek, 25. 6. 2026, 9.20

1 ura, 30 minut

Na dolenjski avtocesti umrl 19-letni voznik, sopotnik huje poškodovan

Avtor:
Ka. N.

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slovenska policija, policija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Na dolenjski avtocesti se je v sredo zvečer zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 19-letni voznik osebnega vozila. Njegov vrstnik, ki je bil z njim v avtomobilu, se je v nesreči huje poškodoval.

Nesreča se je zgodila okoli 20.55 na avtocesti A2 pri izvozu Drnovo v smeri proti Obrežju, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Po doslej zbranih podatkih je 19-letni voznik med prehitevanjem oplazil osebni avtomobil, ki ga je vozil 44-letni voznik. Po trčenju je njegovo vozilo začelo bočno drseti, nato pa je zapeljalo s ceste na travnato površino, kjer se je večkrat prevrnilo.

Mladi voznik je zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju nesreče. Njegov 19-letni sopotnik je utrpel hude poškodbe, medtem ko 44-letni voznik drugega vozila v nesreči ni bil poškodovan.

Policisti okoliščine prometne nesreče še preiskujejo.

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