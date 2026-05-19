K. M.

19. 5. 2026,
14.15

Na deponiji v pokritem vedru našli štiri bombe

Bomba | Štiri ročne bombe tipa M52 | Foto PU Murska Sobota

Štiri ročne bombe tipa M52

Foto: PU Murska Sobota

Na deponiji zbirnega centra v Puconcih so našli štiri ročne bombe tipa M52, so sporočili murskosoboški policisti.

Policiste PU Murska Sobota so v ponedeljek obvestili o najdbi eksplozivnih sredstev na območju zbirnega centra v občini Puconci.

Na deponiji, kjer se odlagajo odpadki, je zaposleni v PVC-vedru s pokrovom našel štiri ročne bombe tipa M52. Prevzeli so jih uslužbenci Oddelka protibombne zaščite Specialne enote policije.

Zadevo preiskujejo 

Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo zbiranje obvestil za neznanim storilcem zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.

Po zbranih obvestilih bodo na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

