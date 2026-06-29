V sklopu gradnje polnega priključka iz avtocestnega predora Šentvid na Celovško cesto v Ljubljani bo med 1. julijem in 14. avgustom na območju križišča Prušnikova cesta–Cesta v Hrib spremenjena prometna ureditev. Površine za pešce in kolesarje bodo medtem že v celoti urejene, so pojasnili na direkciji za infrastrukturo.

Na območju je predvidena ureditev končne oblike priključka občinske Ceste v Hrib in ponovna izgradnja ločilnega sredinskega pasu med smernimi vozišči Celovške ceste. Dodatno bodo v sredinskem pasu uredili še cestno razsvetljavo in semaforizacijo, so pojasnili na direkciji.

V smeri proti centru Ljubljane se bo promet za križiščem s Prušnikovo ulico preusmeril na dva začasna vozna pasova. Priključek Ceste v Hrib bo zaprt. V smeri Medvod in Škofje Loke bo medtem promet potekal po enem začasnem voznem pasu. Priključek Prušnikove ceste bo ostal odprt. Kot so dodali, na direkciji, bodo lahko vozniki v smeri Prušnikove ceste kot običajno zavili na desno.

V času vzpostavitve začasne prometne ureditve bodo površine za pešce in kolesarje v celoti dokončane. Izjema bo prehod za pešce preko Celovške ceste do Prušnikove ulice, ki bo zaprt. Preko Ceste v Hrib bodo pešci in kolesarji vodeni z obojestransko nameščeno ograjo, so pojasnili.

Zapore v območju avtobusnih postajališč niso predvidene, so še zapisali na direkciji in se voznikom zahvalili za razumevanje ter strpnost.