Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
11.28

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
promet promet gradbena dela Ljubljana infrastruktura

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 11.28

47 minut

Na delu Celovške ceste v Ljubljani spremenjena prometna ureditev

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Nova ureditev Celovške ceste | V času vzpostavitve začasne prometne ureditve bodo površine za pešce in kolesarje v celoti dokončane. | Foto Direkcija RS za infrastrukturo

V času vzpostavitve začasne prometne ureditve bodo površine za pešce in kolesarje v celoti dokončane.

Foto: Direkcija RS za infrastrukturo

V sklopu gradnje polnega priključka iz avtocestnega predora Šentvid na Celovško cesto v Ljubljani bo med 1. julijem in 14. avgustom na območju križišča Prušnikova cesta–Cesta v Hrib spremenjena prometna ureditev. Površine za pešce in kolesarje bodo medtem že v celoti urejene, so pojasnili na direkciji za infrastrukturo.

Na območju je predvidena ureditev končne oblike priključka občinske Ceste v Hrib in ponovna izgradnja ločilnega sredinskega pasu med smernimi vozišči Celovške ceste. Dodatno bodo v sredinskem pasu uredili še cestno razsvetljavo in semaforizacijo, so pojasnili na direkciji.

V smeri proti centru Ljubljane se bo promet za križiščem s Prušnikovo ulico preusmeril na dva začasna vozna pasova. Priključek Ceste v Hrib bo zaprt. V smeri Medvod in Škofje Loke bo medtem promet potekal po enem začasnem voznem pasu. Priključek Prušnikove ceste bo ostal odprt. Kot so dodali, na direkciji, bodo lahko vozniki v smeri Prušnikove ceste kot običajno zavili na desno.

V času vzpostavitve začasne prometne ureditve bodo površine za pešce in kolesarje v celoti dokončane. Izjema bo prehod za pešce preko Celovške ceste do Prušnikove ulice, ki bo zaprt. Preko Ceste v Hrib bodo pešci in kolesarji vodeni z obojestransko nameščeno ograjo, so pojasnili.

Zapore v območju avtobusnih postajališč niso predvidene, so še zapisali na direkciji in se voznikom zahvalili za razumevanje ter strpnost.

Jernej Vrtovec in Bojan Kumer
Novice Vrtovec v primeru nepravilnosti pri gradnji Darsove stavbe od Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti
Jernej Vrtovec in Bojan Kumer
Novice Vrtovec in Kumer ob primopredaji za čim manj energetskih kriz #video
železniška postaja Ljubljana
Novice V Ljubljani končali konstrukcijo nadhoda na novi železniški postaji #foto
promet promet gradbena dela Ljubljana infrastruktura
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.