Na cestah po državi nastajajo zastoji

Za številne podaljšani konec tedna se danes izteka in na cestah po državi že nastajajo zastoji. Najbolj se voznikom pot podaljša na primorski avtocesti, kjer je kolona vozil dolga več kot 20 kilometrov.

Zadnji šolski dan in začetek poletnih počitnic sta letos sovpadla z dnevom državnosti, 25. junijem. Mnogi so se tako na krajše počitnice odpravili že sredi tedna in se danes vračajo domov.

Na primorski avtocesti ob povečanem turističnem prometu povzročajo zamude popolne zapore na priključku Postojna in delovišča z zoženimi pasovi. Promet je zgoščen že pred Postojno v obeh smereh, med priključkoma Unec in Dragomer v smeri proti Ljubljani pa je zastoj po podatkih Prometno informacijskega centra za državne ceste dolg 21 kilometrov. Vožnja od Postojne do Vrhnike se podaljša za približno 25 minut.

Tudi danes delavci Darsa voznikom delijo vodo in ozaveščajo o pomenu reševalnega pasu na avtocestah.

Na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam, kjer promet v obe smeri poteka samo po enem prometnem pasu v vsako smer, vozijo vozila v 2,6 kilometra dolgi koloni. Promet je zgoščen tudi na cesti Šmarje - Koper.

Zaradi delovne zapore je promet prav tako zgoščen na štajerski avtocesti pred uvozom Ljubljana Šentjakob v smeri proti Mariboru. V nasprotni smeri proti Ljubljani bo uvoz Šentjakob zaprt še danes do 22. ure.

Preden se odpravite na pot, preverite, kakšno je stanje na slovenskih cestah: