Na češki javni radioteleviziji poteka opozorilna stavka

Na češki nacionalni javni televiziji in radiu se je danes začela 24-urna opozorilna stavka zaposlenih zaradi načrtov vlade premierja Andreja Babiša o ukinitvi plačevanja prispevka ter prenosu financiranja javnih medijev neposredno na državni proračun. V več čeških mestih so v nedeljo potekali protesti proti vladnim načrtom.

Vladajoča koalicija je minuli teden potrdila načrt, po katerem bi se češka televizija in radio od prihodnjega leta financirala iz državnega proračuna, ne več iz prispevkov gospodinjstev in podjetij. Kritiki predloga menijo, da bi takšna ureditev vladi omogočila večji vpliv na delovanje medijev in ogrozila uredniško neodvisnost, poroča več tujih medijev.

V nedeljo so se protestniki zbrali pred sedežem češke javne televizije v Pragi. Opozarjali so, da mediji ne pripadajo politikom, temveč javnosti. Podporo javnim medijem so v nedeljo izrazili tudi v nekaterih drugih čeških mestih. V Brnu se je po ocenah organizatorjev zbralo okoli 3.000 ljudi, ki so zahtevali umik zakonskega predloga, poroča češki portal Brno Daily. Udeleženci so opozorili, da bi spremembe lahko omejile svobodo govora in dostop do neodvisnih informacij.

Vladni predlog glede sprememb financiranje javnih medijev je bil deležen tudi kritik nekaterih mednarodnih novinarskih organizacij. Po navedbah tiskovne agencije AP bi javni mediji po novem prejeli približno 15 odstotkov manj sredstev kot letos, zakon pa ne vsebuje zagotovil glede prihodnjega financiranja.

Vodstvi Češke televizije in Češkega radia opozarjata, da bi zmanjšanje prihodkov zahtevalo odpuščanje več sto zaposlenih. Premier Andrej Babiš medtem vztraja, da morajo javni mediji znižati stroške poslovanja.