Na Brniku vaja za primer letalske nesreče

Po trčenju avtobusa in letala, ki prevaža pripadnike Slovenske vojske in partnerskih držav, izbruhne požar, posledično je več mrtvih in poškodovanih.

Kot so sporočili z ministrstva za obrambo, bodo na vaji predstavljeni postopki gašenja potniškega letala in avtobusa, zavarovanja kraja nesreče in dokazov, identifikacije nevarnih snovi in predmetov ter nevtralizacije teh, postopki identificiranja žrtev in drugi potrebni postopki za nemoteno preiskavo letalske nesreče.

Foto: Fraport Slovenija

Vajo v sodelovanju s Fraportom Slovenija organizirata stalna komisija za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov obrambnega ministrstva ter nacionalni forenzični laboratorij ministrstva za notranje zadeve. Na njej bodo sodelovali tudi pripadniki Slovenske vojske, kriminalistične policije in civilne zaščite.