Na Brniku kmalu dve novi letalski liniji

Država bo po razpisu za letalsko povezljivost po novem financirala tudi polete letalske družbe Airbaltic med Ljubljano in otokom Tenerife ter Gran Canario. Poleti do Tenerifov se bodo začeli 30. oktobra, je objavil Forbes Slovenija.

Ministrstvo za infrastrukturo je v začetku februarja objavilo deseti razpis, ki letos in prihodnje leto za spodbude prevoznikom predvideva 1,2 milijona evrov letno. Prvi rok za prijavo se je iztekel 6. marca, drugi se bo 31. avgusta. Letalski družbi Airbaltic bo država sofinancirala povezavo s Tenerifi in Gran Canario, medtem ko Norwegian s progo Köbenhavn ni bil izbran.

Razpis za letalsko povezljivost predvideva subvencioniranje 50 odstotkov letaliških pristojbin za prevoznike, ki bodo vzpostavili lete na razpisanih povezavah. Upravičeni prevozniki bodo subvencije prejeli na podlagi trimesečnih poročil o opravljenih letih in o številu prepeljanih potnikov.

Na prvi rok prijave za štiri povezave

Letalska družba Airbaltic je v razpisu prijavila tri proge: Tenerife (nova proga) in Gran Canario (podaljšanje), ki sta bili izbrani za sofinanciranje, medtem ko proga Riga (podaljšanje) ni bila izbrana.

Letalska družba Norwegian je prijavila progo Köbenhavn (podaljšanje), ki prav tako ni bila izbrana. V postopku razpisa so bile prijave ocenjene glede na določene pogoje upravičenosti. Prijave, ki teh pogojev niso izpolnjevale, niso bile izbrane, so pojasnili na infrastrukturnem ministrstvu.

Na Tenerife konec oktobra

Poleti na Tenerife se bodo začeli 30. oktobra, končali pa 19. marca prihodnje leto. Baltska družba bo na tej relaciji letela dvakrat tedensko, so za Forbes Slovenija potrdili na Fraportu, ki upravlja brniško letališče.

Ministrstvo je sredstva doslej dodelilo za nove povezave v Luksemburg, Rigo, Madrid, Köbenhavn, Berlin, Düsseldorf in na Gran Canario.