Avtor:
Na. R.

Sreda,
8. 4. 2026,
13.51

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

letalo povezovanje sredstva ministrstvo za infrastrukturo letališče

Na Brniku kmalu dve novi letalski liniji

Gran Canaria, kanarski otoki, letalo | Letalska povezljivost Slovenije se je lani po podatkih Fraporta Slovenija, ki upravlja ljubljansko letališče, medletno povečala za 23 odstotkov.

Letalska povezljivost Slovenije se je lani po podatkih Fraporta Slovenija, ki upravlja ljubljansko letališče, medletno povečala za 23 odstotkov.

Država bo po razpisu za letalsko povezljivost po novem financirala tudi polete letalske družbe Airbaltic med Ljubljano in otokom Tenerife ter Gran Canario. Poleti do Tenerifov se bodo začeli 30. oktobra, je objavil Forbes Slovenija.

Ministrstvo za infrastrukturo je v začetku februarja objavilo deseti razpis, ki letos in prihodnje leto za spodbude prevoznikom predvideva 1,2 milijona evrov letno. Prvi rok za prijavo se je iztekel 6. marca, drugi se bo 31. avgusta. Letalski družbi Airbaltic bo država sofinancirala povezavo s Tenerifi in Gran Canario, medtem ko Norwegian s progo Köbenhavn ni bil izbran.

Razpis za letalsko povezljivost predvideva subvencioniranje 50 odstotkov letaliških pristojbin za prevoznike, ki bodo vzpostavili lete na razpisanih povezavah. Upravičeni prevozniki bodo subvencije prejeli na podlagi trimesečnih poročil o opravljenih letih in o številu prepeljanih potnikov.

Na prvi rok prijave za štiri povezave

Letalska družba Airbaltic je v razpisu prijavila tri proge: Tenerife (nova proga) in Gran Canario (podaljšanje), ki sta bili izbrani za sofinanciranje, medtem ko proga Riga (podaljšanje) ni bila izbrana.

Letalska družba Norwegian je prijavila progo Köbenhavn (podaljšanje), ki prav tako ni bila izbrana. V postopku razpisa so bile prijave ocenjene glede na določene pogoje upravičenosti. Prijave, ki teh pogojev niso izpolnjevale, niso bile izbrane, so pojasnili na infrastrukturnem ministrstvu.

Na Tenerife konec oktobra 

Poleti na Tenerife se bodo začeli 30. oktobra, končali pa 19. marca prihodnje leto. Baltska družba bo na tej relaciji letela dvakrat tedensko, so za Forbes Slovenija potrdili na Fraportu, ki upravlja brniško letališče.

Ministrstvo je sredstva doslej dodelilo za nove povezave v Luksemburg, Rigo, Madrid, Köbenhavn, Berlin, Düsseldorf in na Gran Canario. 

Zrće
Trendi Plaža Zrće ne bo več enaka: letos uvajajo tihi režim
plaža
Novice Hrvaška lani z rekordnimi prihodki od turizma
Učka, vrh Vojak
Novice Popoln vikend pobeg: Učka združuje morje, gore in mir
letalo povezovanje sredstva ministrstvo za infrastrukturo letališče
VEČ NOVIC
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.