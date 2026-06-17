Na Bovškem že drugi dan iščejo pogrešanega 43-letnega Slovaka

Policisti na Bovškem skupaj s pripadniki drugih služb danes že drugi dan intenzivno izvajajo aktivnosti za izsleditev pogrešanega 43-letnega državljana Slovaške, predvsem v širši okolici Loga pod Mangartom. Pogrešani je visok okoli 170 centimetrov, srednje postave in ima temno rjave kratke lase, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Po doslej zbranih podatkih je pogrešani 43-letni državljan Slovaške v petek s kolesom iz Italije vstopil v Slovenijo na Goriškem in nato pot nadaljeval preko Čepovana proti Tolminski. Naslednji dan je okoli 6.28 iz Tolmina z rumenim gorskim kolesom znamke Kellys krenil v smeri Loga pod Mangartom, kamor naj bi po večurni vožnji tudi prispel. To je zabeležila tudi njegova kolesarska aplikacija.

Iskal prenočišče, nato se je za njim izgubila sled

Istega dne okoli 19. ure je svojcem poslal sporočilo, da na omenjenem območju išče prenočišče. Po tem času je njegov mobilni telefon postal nedosegljiv in z njim ni bilo več mogoče vzpostaviti stika, so pojasnili na policiji.

V torek popoldne je pod vodstvom policijske postaje Bovec stekla obsežna iskalna akcija, v kateri so sodelovali policisti, prostovoljni gasilci iz Bovca in Loga pod Mangartom ter gorski reševalci Gorske reševalne službe Bovec. Pri iskanju je sodeloval tudi helikopter letalske policijske enote, tamkajšnji gasilci pa so zahtevno območje pregledovali tudi s pomočjo brezpilotnega zrakoplova.

Sodelujoči so pregledali turistične in planinske poti v okolici Loga pod Mangartom, območje doline Loške Koritnice in Možnice, okolico vasi Strmec, cesto na Mangart vse do Mangartskega sedla ter številne druge pešpoti na širšem območju. Kljub obsežnim aktivnostim pogrešanega slovaškega državljana do zaključka torkove iskalne akcije, ki so jo prekinili ob 19. uri, niso našli.

Iskalno akcijo pogrešanega tujega državljana danes od jutranjih ur nadaljujejo z nadaljnjim pregledovanjem terena na območju zadnjega dela Loške Koritnice oz. pod Malim Mangartom za lovsko kočo in izvajanjem drugih aktivnosti za izsleditev pogrešane osebe.

Policisti pozivajo vse občane in občanke, ki bi imeli kakršnekoli koristne informacije o pogrešanem državljanu Slovaške ali opažanja, ki bi lahko pripomogla k njegovi izsleditvi, da te sporočijo bovškim policistom oz. pokličejo na najbližjo policijsko postajo ali interventno številko policije 113 oz. anonimni telefon policije 080 1200.