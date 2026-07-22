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Na 46-letnika padla železna armatura, v bolnišnici se bori za življenje
V torek popoldne se je na enem izmed gradbišč na območju Domžal zgodila delovna nesreča, v kateri se je hudo poškodoval 46-letnik, zato so ga prepeljali v UKC Ljubljana. Njegovo življenje je ogroženo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.
Na gradbišču na območju Domžal je pri postavljanju temeljev na 46-letnega moškega z delovnega stroja padla železna armatura. Hudo poškodovanega so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa je ogroženo, so sporočili s PU Ljubljana.
Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s policije.