MZEZ: Kajzer ni predlagal niti podprl kandidature Tanje Fajon za položaj v EU

Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve zavračajo navedbe, da naj bi minister Tone Kajzer sodeloval pri kandidaturi nekdanje ministrice Tanje Fajon za položaj posebne predstavnice EU za Sahel ali jo podpiral. Poudarjajo, da je bila kandidatura vložena še v času, ko je Fajon opravljala tekoče posle.

"V javnosti so se pojavile neresnične navedbe, da naj bi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer kakorkoli sodeloval ali celo podprl kandidaturo nekdanje ministrice Tanje Fajon za položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel. Te navedbe ne držijo," so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ).

Kot so poudarili, Kajzer Fajon ni predlagal za omenjeni položaj, njene kandidature ni podprl in ni sodeloval v nobenem postopku, povezanem z njo.

"Zato so navedbe, da naj bi za njeno kandidaturo stal ali jo celo kakorkoli podpiral, neresnične in zavajajoče," so dodali.

Kandidatura vložena med opravljanjem tekočih poslov

Na ministrstvu pojasnjujejo, da je bila kandidatura vložena v času, ko je nekdanja ministrica opravljala tekoče posle, sedanje vodstvo ministrstva pa po njihovih navedbah s postopkom ni bilo povezano.

Ob tem so poudarili, da postopek imenovanja posebnih predstavnikov Evropske unije poteka v okviru institucij EU.

"Ostro zavračamo poskuse pripisovanja odgovornosti ali celo podpore sedanjemu ministru za postopek, pri katerem ni sodeloval," so zapisali in dodali, da pričakujejo, da bodo javne razprave temeljile na preverljivih dejstvih, ne pa na špekulacijah ali netočnih interpretacijah.

Točka umaknjena z dnevnega reda

Kot smo poročali, bi moral odbor stalnih predstavnikov držav članic pri EU oziroma Coreper ta teden odločati o imenovanju nove posebne predstavnice oziroma predstavnika EU za Sahel. Iz dokumenta s četrtkovim datumom pa je bilo razvidno, da je bila točka, pri kateri razprava ni bila predvidena, umaknjena z dnevnega reda. Po neuradnih informacijah naj bi postopek zaustavila Slovenija.

Fajon je za položaj po opravljenem izbirnem postopku predlagala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. Nekdanja slovenska zunanja ministrica se je na zaplet odzvala z besedami: "Nimam besed. Ta hip je škoda večja za Slovenijo kot zame." Izrazila je pričakovanje, da bi lahko predstavniki držav članic o imenovanju odločali prihodnjo sredo.

Po odločitvi Coreperja naj bi sledil še pisni postopek. Za potrditev kandidatke je potrebna kvalificirana večina, kar pomeni podporo najmanj 15 držav članic, ki skupaj predstavljajo najmanj 65 odstotkov prebivalstva EU.

Evropska unija novega posebnega predstavnika za Sahel išče po tem, ko je nekdanji portugalski zunanji minister João Cravinho 1. julija prevzel položaj rektorja univerze College of Europe v belgijskem Bruggeju. Posebni predstavnik EU usklajuje evropska prizadevanja za mir, varnost in razvoj v Sahelu.

Slovenka z najvišjo funkcijo v administraciji EU?

Fajon se je obetalo, da bi postala Slovenka z najvišjo funkcijo v administraciji EU. Uspešno je prestala celoten izbirni postopek, ki vključuje razpis, zahtevne razgovore in predlog za imenovanje, piše Info360. Položaj prinaša osnovno mesečno plačo v višini približno 15 tisoč evrov.

Pred tem je sicer v javnosti krožila informacija, da naj bi se Fajon dogovarjala o vrnitvi na delo na RTV Slovenija. Fajon je bila na javni radioteleviziji zaposlena pred 17 leti, preden je postala evropska poslanka. Delovala je na tretjem radijskem programu Radia Slovenija ARS, bila pa je tudi dopisnica iz Bruslja. V času njenega poslanskega oziroma ministrskega mandata so bile njene pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v mirovanju, zato bi se na prejšnje delovno mesto lahko vrnila ali pa se mu odpovedala.