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Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
9.16

Osveženo pred

40 minut

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Policijska uprava Koper policija prometna nesreča

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 9.16

40 minut

Motorist pristal v jarku, hudo poškodovanega so uspešno oživljali

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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slovenska policija, policija, policijsko vozilo | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V nedeljo zjutraj se je na cesti Vanganel–Montinjan zgodila prometna nesreča, v kateri se je huje poškodoval 43-letni motorist. Reševalci so ga na kraju uspešno oživljali, nato pa so ga prepeljali v Splošno bolnišnico Izola, so sporočili s Policijske uprave Koper.

V nedeljo ob 9.18 so koprske policiste obvestili o prometni nesreči na cesti Vanganel–Montinjan, kjer je prijavitelj naletel na motorista, ki je obležal na vozišču. 

Policisti so ugotovili, da je 43-letni moški vozil motorno kolo iz smeri Vanganela proti Montinjanu, kjer pa je zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča zapeljal desno z vozišča in trčil v obcestni jarek, kjer je nato padel in obležal.

Na kraju so ga reševalci uspešno oživljali, nato so ga odpeljali v SB Izola. 43-letnik je utrpel hude poškodbe. 

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo ustrezen ukrep izvedli naknadno, so še sporočili s PU Koper. 

Policijska uprava Koper policija prometna nesreča
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