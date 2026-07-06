Motorist pristal v jarku, hudo poškodovanega so uspešno oživljali

V nedeljo zjutraj se je na cesti Vanganel–Montinjan zgodila prometna nesreča, v kateri se je huje poškodoval 43-letni motorist. Reševalci so ga na kraju uspešno oživljali, nato pa so ga prepeljali v Splošno bolnišnico Izola, so sporočili s Policijske uprave Koper.

V nedeljo ob 9.18 so koprske policiste obvestili o prometni nesreči na cesti Vanganel–Montinjan, kjer je prijavitelj naletel na motorista, ki je obležal na vozišču.

Policisti so ugotovili, da je 43-letni moški vozil motorno kolo iz smeri Vanganela proti Montinjanu, kjer pa je zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča zapeljal desno z vozišča in trčil v obcestni jarek, kjer je nato padel in obležal.

Na kraju so ga reševalci uspešno oživljali, nato so ga odpeljali v SB Izola. 43-letnik je utrpel hude poškodbe.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo ustrezen ukrep izvedli naknadno, so še sporočili s PU Koper.