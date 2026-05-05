Okrožno sodišče v Ljubljani je 67-letnega moškega, ki je septembra lani na avtobusu otipaval mladoletno deklico, spoznalo za krivega kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, in ga obsodilo na triletno zaporno kazen, poroča časnik Delo.

Obtoženi je septembra lani na avtobusni postaji v Ljubljani nagovarjal mladoletnico, naj gre skupaj z njim na avtobus, ki ga je čakal. Ko ga je zavrnila, ji je sledil na njen avtobus, prisedel k njej in se je začel dotikati. Portal 24ur.com je poročal, da se je 12-letnica zvečer vračala s treninga.

Dogajanje na avtobusu je opazil mlajši potnik in o tem obvestil voznika. Ta je poklical policijo, ustavil avtobus in do prihoda policije zaklenil vrata.

