Moška spala v šotoru na koprski plaži, zjutraj so ju obiskali policisti

Koprski policisti so obravnavali moška, ki sta na eni od koprskih plaž postavila šotor in tam prenočila. Zaradi prenočevanja na javnem kraju so jima izdali plačilna naloga.

Občan je na eni od koprskih plaž v petek zgodaj zjutraj opazil šotor, v katerem sta prenočevala dva moška, in o tem obvestil policijo.

Na kraju so ugotovili, da sta 45-letni in 37-letni moški res postavila šotor na javni plaži in v njem prenočila. Policisti so zoper njiju uvedli postopek in jima zaradi prenočevanja na javnem kraju izdali plačilna naloga, poroča OBALAplus.

Za spanje na plaži do 500 evrov kazni

Zakon o varstvu javnega reda in miru ter občinskih odlokih določa, da sta kampiranje in prenočevanje na javnih površinah, kamor sodijo tudi plaže, praviloma prepovedana. Predvidene globe za take rešitve se gibljejo med 100 in 500 evri.