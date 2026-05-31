Moravškega župana Balažica po obsežnih preiskavah izpustili na prostost

Milan Balažic, župan Moravč | Foto STA

Balažic vztraja, da gre za politično motiviran napad pred letošnjimi lokalnimi volitvami, na katerih se namerava potegovati za nov mandat. Napovedal je tudi, da bo na ponedeljkovi novinarski konferenci razkril podrobnosti dogajanja v Moravčah.

Foto: STA

Moravški župan Milan Balažic je bil danes dopoldne po zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom izpuščen na prostost, poroča POP TV. Balažic je danes v izjavi za POP TV dejal, da je to nehumano mučenje človeka, ki mu niso ničesar dokazali. Meni, da gre za politično maščevanje z asistenco države. Iz pridržanja naj bi izpustili tudi direktorja Termita.

"To je bilo hudo naporno. Vse skupaj je trajalo 15 ur prvi dan. Nato je sledila samica dva dni in še pripor na Povšetovi. To je nehumano mučenje človeka, ki mu ničesar niso dokazali," je dejal. Napovedal je vsa pravna sredstva, da bo dokazal nedolžnost.

V četrtek so policisti hišne preiskave med drugim izvedli pri županu Balažicu, moravškem podžupanu Marku Kladniku in tudi na moravški občini. Policisti so prostost vzeli dvema osebama, po navedbah POP TV sta bila to moravški župan Milan Balažic in pa direktor Termita Anton Serianz. V petek pa sta bila po navedbah Policijske uprave Ljubljana pridržana osumljenca privedena pred preiskovalnega sodnika, ki je zoper njiju odredil sodno pridržanje. Danes dopoldne pa naj bi tako Balažica kot Serianza po zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom izpustili na prostost.

Osumljen več korupcijskih dejanj

Kot izhaja iz sodne odredbe, je Balažic osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj - dveh kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, dveh kaznivih dejanj jemanja podkupnine in šestih kaznivih dejanj sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje. Med drugim Balažicu očitajo, da je v zameno za spremembo prostorskega načrta v korist podjetja Termit prejel kuhinjo.

Danes je Balažic potrdil, da so kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada na podlagi odredbe ljubljanskega okrožnega sodišča v hišni preiskavi kuhinjo zasegli.

"Ker je bila kuhinja zelo draga, sem prosil prijatelja za pomoč, da mi posodi, in to posojilo sem začel vračati. V vsakem primeru ne bi ostal dolžan niti centa," je dejal Balažic glede tega, kje je dobil kuhinjo. Glede očitkov o zaposlitvi partnerice v podjetju, pa je dejal, da ni zaposlena. "Ona je samo pogodbeno sodelovala, ker je imelo podjetje potrebo po francoskem prevajanju," je dodal.

